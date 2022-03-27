هيفاء وهبي ترتدي «دبدوب» خلال تواجدها بدبي.. سعره آلاف الجنيهات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في أحدث ظهور لها، خلال تواجدها بدبي، وذلك بعدما شاركت متابعيها بعدة صور على متن إحدى الطائرات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي خلال الصور بإطلالة كاجوال، بدت فيها بأنوثة وجاذبية عالية.

وتألقت الفنانة بحذاء بمزيج لوني الأبيض والأسود، وهو حذاء رياضي مصنوع من الجلد المثقوب يتميز يتميز بطول النعل المطاطي الخفيف، من توقيع ماركة «Prada»، والذي يبلغ سعره إلى 1200 جنيه مصري فقط.

بينما تألقت الفنانة هيفاء وهبي، بجاكيت كاجوال جينز، تميز بوجود دبدوب فرو على الظهر، مُلفت للأنظار والانتباة، من توقيع «13DE marzo»، وصل سعره إلى 8000 جنيه مصري.

سعر خرافي لحقيبة هيفاء وهبي

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، تألقت بفستان من الستان، «أوف شولدر» بفتحة هوليود المكشوفة والشهيرة، بتوقيع المصمم العالمي مايكل شمعون، خلال ظهورها الأخير في الإمارات، مع تألقها بالشعر الويفي المنسدل، والمكياج اللامع اللافت للانتباه، مستكملة أناقتها بالاعتماد على ارتداء حقيبة «سيلفر» لامعة صغيرة الحجم، لكنها أثارت الجدل بسبب سعرها.

وبالبحث عن حقيبة الفنانة هيفاء وهبي، وُجد أن توقيعها جاء بماركة «Jimmy Choo»، حيث تخطى سعرها 96 ألف جنيه مصري.

هيفاء وهبي تكشف عن أصول والدتها

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، ذكرت أن أصولها مصرية، موضحة في لقاء تليفزيوني سابق، أن والدتها مصرية الجنسية، قائلة: «أمي مصرية، فيه فنانات لبنانيات بيقولوا إن هيفاء بتقول أمها مصرية، عشان تنشهر بمصر، أمي مصرية وبتشرف بده واسمها سيدة».

يذكر أن والدة هيفاء وهبي، تدعى «سيدة عبدالعزيز جاد»، وهي من مواليد محافظة المنصورة، ووالدها لبناني الجنسية ويدعى محمد وهبي.