الامارات | أنغام: أولادي لا يسمعون أغانيّ .. ولا حتى أنا أسمعها !

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: أولادي لا يسمعون أغانيّ .. ولا حتى أنا أسمعها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المطربة أنغام عن الكثير من تفاصيل حياتها العائلية، مؤكدة أن ابنيها لا يستمعان إلى أغانيها ومع ذلك تصر على الاستماع لرأيهم قبل طرح أي أغنية جديدة، واشارت إلى أن الاثنين يغاران عليها ولكن أحدهما يخجل من التعبير عن رأيه، وقالت إنها تريد تكرار تجربة التمثيل، بشرط أن تكون عودتها عبر عمل يضيف لها تجربة جديدة.

وأضافت أنغام أثناء حلولها ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة ON: "أنا ولادي مش بيسمعوني كتير وبيسمعوا أغاني تانية بس لازم اخد رأيهم، الاتنين بيكتبوا وبيألفوا موسيقى بس لسة محصلش أي تعاون بينا"، وقالت: "أنا نفسي مش بسمع نفسي، بحب اسمع ناس تانية غير شغلي لاني اتشبعت من شغلي".

وتابعت أنغام: أنا مش شديدة معاهم واحنا صحاب، الاتنين نقطة ضعفي في الحياة وابني الكبير بيدرس اعلام والصغير هيتخرج من المدرسة السنة دي.

وعن غيرة أبنائها عليها قالت: "بيغيروا عليا بس واحد بيتكلم والتاني كتوم لكن بيسألوني أنا فين وبعمل ايه وبقولهم لانهم رِجّالتي".

كما تحدثت أنغام عن مشوارها في التمثيل وقالت أنها اعتذرت عن بطولة فيلم "عن العشق والهوى" وقالت: "كنت حامل في عبد الرحمن فاعتذرت عن الدور، وقدمت مسلسل واحد و مسرحيتين، وحبيت تجربة التمثيل وأتمنى أكررها لو لقيت حاجة حلوة.

وتحدثت أنغام عن تتر مسلسل "العائلة" مؤكدة أنه تم تغييره قبل عرض العمل بيوم بسبب اعتراض وحيد حامد على الكلمات وقام سيد حجاب بإعادة كتابة التتر وعمار الشريعي قام بالتلحين وقمت بتسجيل الأغنية قبل ساعات من العرض.

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