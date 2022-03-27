طريقة عمل مندي الدجاج.. حضريه في الفرن أو بأكياس الشواء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مندي الدجاج واحد من أشهر الأكلات اليمنية التي يفضل العديد تناولها، بل تحضيرها بالولائم والعزومات، خاصة عقب انتشار المطاعم اليمنية بالبلاد.

ويلجأ العديد لتحضير مندي الدجاج بدلًا من مندي اللحم المعتاد، للاستمتاع بوجبة دسمة متكاملة.

ويقدم لكِ «هُن» في السطور التالية، طريقة تحضير مندي الدجاج في المنزل.

مكونات مندي الدجاج

فرخة مقطعة إلي 8 أجزاء

3 أكواب أرز بسمتي.

بصلة صغيرة شرائح.

مكعبات طماطم.

جزرة مبشورة.

6 أكواب شوربة ساخنة.

مكعب مرقة.

2 ملعقة كبيرة زيت وسمنة.

2 عود قرفة خشب.

10 حبات قرنفل صحيح.

10 حبات فلفل اسود صحيح .

3 ورق لورا.

ليمونة.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة حبهان بودر.

ملعقة صغيرة كاري.

ربع ملعقة صغيرة زعفران بودر.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة عمل مندي الدجاج

في وعاء صغير اخلطي جميع توابل المندي سويًا.

قومي بعمل فتحات في قطع الدجاج، وتبليها من الداخل والخارج.

ضعي الدجاج المتبل في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين حتى تحصلين على المذاق التي تريديه.

ضعي ملعقة الزيت والسمنة في طاسة على النار، ثم ضيفي شرائح البصل، مع البهارات الصحيحة وقلبيهم سويًا.

ضيفي الجزر المبشور على البصل مع التقليب مع باقي البهارات، ثم مكعبات الطماطم المقطعة وقلبيهم لعدة ثواني.

ضيفي مكعب المرقة وامزجيهم سويًا، ثم ضيفي الأرز البسمتي على المكونات الموجودة في الطاسة وضيفي لها الشوربة، ثم غطي الطاسة بورق الألمونيوم.

قومي بعمل فتحات في ورق الألمونيوم، حتى تنضج.

ارفعي الدجاج وغلفيه بورق الألمونيوم، وادخليه الفرن علي درجة حرارة 200 حتى تنضج تمامًا، وتقدم مع الأرز البسمتي.

مندي الجاج بأكياس الشواء

مقادير مندي الدجاج بأكياس الشواء

دجاج

زعفران أو صفار زعفران

ليمون

ملح

أكياس الشواء

بهارات مشكلة

ورق غار

فلفل

أرز أبيض

سمن أو زبدة

زبيب

فحم

طريقة تحضير مندي الدجاج بأكياس الشواء

تبلي قطع الدجاج بالزعفران مع الليمون، والملح، والبهارات المشكلة.

ادخلي قطع الدجاج بعد تتبيلها داخل أكياس الشواء، وضيفي لها أولًا ورق غار وحبات الفلفل.

ضعي أكياس الشواء في صينية، وادخليه الفرن على درجة متوسطة لمدة ساعة ونصف.

اطهي الأرز الأبيض، ويفضل أن يكون بسمتي طويل.

بعد نضج الأرز، ضيفي الزعفران والسمن مع الزبيب والدجاج بعد خروجه من الفرن.

اشعلي فحمة داخل ورقة المونيوم وضيفيها للخليط لضمان الحصول على مذاق مناسب.