«مالك» يحلم بتكرار تجربة «ويجز» مع الراب: «هوصل للناس زيه»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

هوت آذانه منذ الطفولة فن الراب، وذهب سمعه إلى تلك الأغنيات التي قدمها عدد من مشاهير هذا النوع من الغناء، ومنذ تلك الفترة بدأ مالك محمد، صاحب الـ25 عامًا، في الإعجاب الشديد بأغنيات «الراب»، والبدء في البحث عن مشاهيرها وكيفية العمل على تقديمها إلى الجمهور.

عشق خاص من الطفولة

لم يتجاوز «مالك» سن العشر سنوات، حين أحب فن الراب وبدأ في الإنصات لأغنياته المتنوعة بشعف كبير، وما إن بلغ أشده وقرر الدخول في هذا المجال الفني بطريقته الخاصة، والبدء في تعلم كتابة هذا النوع من الأغانيات وتقديمها بشكل كامل، وهو ما كشفه خلال حديثه في بث مباشر لـ«الوطن».

إلى جانب تأليف وغناء الراب يبرع الشاب العشريني في عمل تصميمات الجرافيك والهندسة الصوتية، الخاصة بكل الكليبات وأغنيات هذا النوع الغنائي الخاصة به، والتي طرح عدد منها عبر قناته الخاصة على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، «بكتب الأغنية وبحضر المزيكا بتاعتها، وبعمل الجرافيك للكليب وكل حاجة».

ويوضح الشاب العشريني أن هناك أنواع من فن الراب، والتي تأتي ما بين الشعبي والارتجال والرومانسي وغيرهم من الأنواع الأخرى.

علاقة «مالك» بمغني الراب ويجز

عن طريق الصدفة اجتمع مالك محمد مع مغني الراب الشهير ويجز قبل أعوام، وذلك خلال عملهما سويًا في طرح بعض الأغنيات، حيث جاءت تلك الفترة قبل دخول الأخير إلى عالم الشهرة، «اتقابلنا أنا وويجز كتير، واشتغلنا سوا في أكتر من حاجة وده قبل شهرته».

حالة من الإحباط التام أصابت الشاب العشريني قبل أعوام قليلة، وذلك بسبب الإخفاق بعض الشيء في تحقيق حلمه، لكن كان لـ ويجز سببًا في تشجيعه على العودة إلى مجال فن الراب مرة أخرى، «قعدت كام سنة محبط نحو 4 سنوات، وشايف إني ما حققتش حاجة، بس لما لاقيت ويجز وصل ونجح بالشكل ده، قررت أرجع تاني، وبقيت أقول إن مفيش مستحيل ومسيري هوصل زيه».