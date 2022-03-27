الارشيف / لايف ستايل

توقعات الأبراج وحظك اليوم 27-3: تلتقي بحبيبك السابق.. ومكالمة تغير حياتك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

- برج الحمل:

مهنياً برج الحمل: حاول القيام ببعض الأمور التي تشعرك بالتغيير في حياتك، لكسر الروتين اليومي.

عاطفياً: حاول تحقيق شيء جديد لمساعدة نفسك على تخطي تلك المرحلة بنجاح.

مالياً: تحتاج إلى أن تكون حاسمًا في قرارتك، خاصة المرتبطة بحالتك المادية.

- برج الثور:

مهنياً برج الثور: شارك من حولك همومهم وهذا يخفف شدة الأمر من عليهم، وسيعود عليك بالسعادة

عاطفياً: أنت شخص رومانسي لكن يجب عليك أن تفكر بعقلك أكثر من قلبك.

مالياً: اتخذ قراراتك بنفسك واعمل على تنفيذها قبل أن تجد نفسك في موقف حرج.

- برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: تواجه بعض المشاكل خلال العمل وتجد تعقيدات قد تعكر صفو مزاجك.

عاطفياً: حاول أن تفصل بين مشاكلك في العمل وحياتك العاطفية، فأنت شديد العصبية والتوتر.

مالياً: ترغب في إدخار المال للسفر خارج البلاد في رحلة ترفيهية.

- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: تحتاج إلى الجلوس وحدك والتفكير مجددًا بشأن مستقبلك المهني.

عاطفياً: تحاول حل سوء تفاهم بينك وبين أحد أفراد أسرة شريكك بسبب اختلاف في وجهات النظر.

مالياً: لا تفقد الأمل في تنفيذ خططك المستقبلية وحاول مجددًا.

- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: تواجه الكثير من الضغوطات في مجال عملك.

عاطفياً: تخطط لرحلة مع شريكك تتخلص بها من روتين العمل وضغوطاته.

مالياً: ترغب في العودة للمواظبة على ممارسة التمارين ، لتحسين حالتك النفسية ولكن حالتك المادية لا تسمح.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: تتلقى مكالمة تليفونية تبلغك بخبر سار للغاية يتعلق بقبولك في وظيفة أحلامك.

عاطفياً: تحتاج إلى الانفراد بنفسك للتفكير جيدًا في كثير من القرارات المصيرية التي تخص علاقتك بشريكك.

مالياً: تمر بضائقة مالية تجعلك تدخل في حالة اكتئاب، ولكن حاول عد الاستسلام فالأمور ستتحسن قريبًا.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: تشعر بالملل والضيق وعدم القدرة على التركيز.

عاطفياً: حان الوقت للتعبير عن حبك دون خجل، حتى لا تندم فيما بعد.

مالياً: لا تستسلم لحالة الإحباط، وحاول مرة أخرى حتى تصل إلى هدفك.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: يوم متعب تشعر فيه بالإرهاق الشديد، لذا عليك أخذ قسطًا كافيًا من الراحة.

عاطفياً: عليك تخصيص وقت أكبر لقضائه مع أسرتك، والابتعاد عن أجواء العمل.

مالياً: لا تدع التوتر الزائد يسيطر عليك، فالأمور المادية تسير في مجراها الطبيعي.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: تقضي يوم لطيف مع أحد أصدقائك، بعيدًا عن الروتين اليومي المعتاد.

عاطفياً: ينتابك اليوم شعور بالسعادة والرضا.

مالياً: تشهد تحسنًا ملحوظًا في أحوالك المالية، تنقذك من الوقوع في الديون.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: تشعر بحالة من التوتر وتغير في حالتك النفسية، لذا حاول تجنب اتخاذ أي قرارات مهمة اليوم.

عاطفياً: تقضي يوم ممتع مع شريك حياتك تسترجع فيه الذكريات الجميلة بعيدًا عن الروتين اليومي.

مالياً: تقدم ملحوظ في وظيفتك وثناء كبير من رؤسائك في العمل، وهذا سيزيد من حالتك المادية.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: تعيش حالة من التصالح النفسي، حاول استغلال ذلك في ترتيب أولوياتك.

عاطفياً: اهتم بمستقبلك أنت وشريكك ولا تلتفت إلى الذين يحاولون إحباطك في عملك.

مالياً: يفضل عدم اتخاذ قرارات مالية مصيرية وحاول الحفاظ على مكانتك في العمل.

- برج الحوت:

مهنيا برج الحوت: تلتقي بصديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ فترة.

عاطفياً: حاول تحسين سلوكك مع من حولك، فبعضهم يتخذك قدوة.

ماديًا: التكاسل عن عمل مهامك، قد يضعك في صراعات مالية أنت في غنى عنها.

لمتابعة توقعات الأبراج ومعرفة حظك في جميع المجالات وصفات برجك.. اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا