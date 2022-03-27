توقعات الأبراج وحظك اليوم 27-3: تلتقي بحبيبك السابق.. ومكالمة تغير حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

- برج الحمل:

مهنياً برج الحمل: حاول القيام ببعض الأمور التي تشعرك بالتغيير في حياتك، لكسر الروتين اليومي.

عاطفياً: حاول تحقيق شيء جديد لمساعدة نفسك على تخطي تلك المرحلة بنجاح.

مالياً: تحتاج إلى أن تكون حاسمًا في قرارتك، خاصة المرتبطة بحالتك المادية.

- برج الثور:

مهنياً برج الثور: شارك من حولك همومهم وهذا يخفف شدة الأمر من عليهم، وسيعود عليك بالسعادة

عاطفياً: أنت شخص رومانسي لكن يجب عليك أن تفكر بعقلك أكثر من قلبك.

مالياً: اتخذ قراراتك بنفسك واعمل على تنفيذها قبل أن تجد نفسك في موقف حرج.

- برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: تواجه بعض المشاكل خلال العمل وتجد تعقيدات قد تعكر صفو مزاجك.

عاطفياً: حاول أن تفصل بين مشاكلك في العمل وحياتك العاطفية، فأنت شديد العصبية والتوتر.

مالياً: ترغب في إدخار المال للسفر خارج البلاد في رحلة ترفيهية.

- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: تحتاج إلى الجلوس وحدك والتفكير مجددًا بشأن مستقبلك المهني.

عاطفياً: تحاول حل سوء تفاهم بينك وبين أحد أفراد أسرة شريكك بسبب اختلاف في وجهات النظر.

مالياً: لا تفقد الأمل في تنفيذ خططك المستقبلية وحاول مجددًا.

- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: تواجه الكثير من الضغوطات في مجال عملك.

عاطفياً: تخطط لرحلة مع شريكك تتخلص بها من روتين العمل وضغوطاته.

مالياً: ترغب في العودة للمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، لتحسين حالتك النفسية ولكن حالتك المادية لا تسمح.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: تتلقى مكالمة تليفونية تبلغك بخبر سار للغاية يتعلق بقبولك في وظيفة أحلامك.

عاطفياً: تحتاج إلى الانفراد بنفسك للتفكير جيدًا في كثير من القرارات المصيرية التي تخص علاقتك بشريكك.

مالياً: تمر بضائقة مالية تجعلك تدخل في حالة اكتئاب، ولكن حاول عد الاستسلام فالأمور ستتحسن قريبًا.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: تشعر بالملل والضيق وعدم القدرة على التركيز.

عاطفياً: حان الوقت للتعبير عن حبك دون خجل، حتى لا تندم فيما بعد.

مالياً: لا تستسلم لحالة الإحباط، وحاول مرة أخرى حتى تصل إلى هدفك.

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- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: يوم متعب تشعر فيه بالإرهاق الشديد، لذا عليك أخذ قسطًا كافيًا من الراحة.

عاطفياً: عليك تخصيص وقت أكبر لقضائه مع أسرتك، والابتعاد عن أجواء العمل.

مالياً: لا تدع التوتر الزائد يسيطر عليك، فالأمور المادية تسير في مجراها الطبيعي.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: تقضي يوم لطيف مع أحد أصدقائك، بعيدًا عن الروتين اليومي المعتاد.

عاطفياً: ينتابك اليوم شعور بالسعادة والرضا.

مالياً: تشهد تحسنًا ملحوظًا في أحوالك المالية، تنقذك من الوقوع في الديون.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: تشعر بحالة من التوتر وتغير في حالتك النفسية، لذا حاول تجنب اتخاذ أي قرارات مهمة اليوم.

عاطفياً: تقضي يوم ممتع مع شريك حياتك تسترجع فيه الذكريات الجميلة بعيدًا عن الروتين اليومي.

مالياً: تقدم ملحوظ في وظيفتك وثناء كبير من رؤسائك في العمل، وهذا سيزيد من حالتك المادية.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: تعيش حالة من التصالح النفسي، حاول استغلال ذلك في ترتيب أولوياتك.

عاطفياً: اهتم بمستقبلك أنت وشريكك ولا تلتفت إلى الذين يحاولون إحباطك في عملك.

مالياً: يفضل عدم اتخاذ قرارات مالية مصيرية وحاول الحفاظ على مكانتك في العمل.

- برج الحوت:

مهنيا برج الحوت: تلتقي بصديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ فترة.

عاطفياً: حاول تحسين سلوكك مع من حولك، فبعضهم يتخذك قدوة.

ماديًا: التكاسل عن عمل مهامك، قد يضعك في صراعات مالية أنت في غنى عنها.

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