طريقة عمل جمبري بترفلاي.. «غرقان في صوص الزبدة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جمبري بترفلاي، واحد من أشهر طرق تحضير الجمبري، لمذاقه المميز والمختلف، فضلًا عن قيمته الغذائية العالية الغنية بالبروتين والفسفور، لاعتماده على صوص الزبدة الغني واللذيذ، وإليكِ طريقة عمل جمبري بترفلاي، في المنزل بدلًا من تناوله بتكلفة عالية بالمطاعم على وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير جمبري بترفلاي

كيلو جمبري كبير الحجم

4 فصوص ثوم مقشرمهروسة.

⅓ كوب زبد في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم.

عصير ثمرة ليمون

بشر ليمون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل جمبرى بترفلاي

قومي بتنظيف الجمبري جيدًا، واركيه بالذيل.

قومي بشق الجمبري من الذيل إلى الأعلى، حتى يصبح على شكل فراشة.

تبلي الجمبري باستخدام المكونات البقدونس وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

وزعي الجمبري في صينية مدهونة بالزبدة، ثم ضعي الصينية الفرن لبضعة دقائق عند درجة حرارة 230 درجة.

قومي بقلب الجمبري للجهة الأخرى، واتركيه بضع دقائق أخرى، قبل خروجه من الفرن.

حضري صوص الزبدة من خلال إذابة نصف كمية الزبد على نار متوسطة، مع إضافة الثوم.

ضيفي الكمية الباقية من الزبدة وقلبي حتى يذوب تمامًا.

في طبق التقديم ضعي نصف كمية الزبدة، ثم ضعي الجمبري، ثم باقي الزبد فوق الجمبري.

زيني الوجه بالبقدونس، وقدميه ساخنًا.

الجمبري البترفلاي بالثوم

مكونات الجمبري البترفلاي

جمبري بالقشر

- ملعقة ثوم مفروم كبيرة

- ملعقة كبيرة مستردة

- ملعقة صغيرة كمون

- عصير ليمونة كبيرة

- ملح حسب الرغبة

- ملعقة زبدة كبيرة

- ملعقة ثوم مفروم ناعم

- ملعقة كبيرة مستردة

- كوب كريمة لباني

- نصف كوب ماء

- نصف ملعقة نشا صغيرة

- ملح

- فلفل أبيض

- شبت مفروم

طريقة عمل الجمبرى البترفلاي

قومي بفتج الجمبري من الذيل، واتركيه مفتوح يشبه الفراشة.

في وعاء عميق، اخلطي الثوم المفروم والمستردة والكمون وعصير الليمون.

تبلي الجمبري بالتتبيلة السابقة جيدًا، واتركيه بالثلاجة.

على الجانب الآخر حضري الصوص، من خلال وضع الزبدة على نارمتوسطة، مع الثوم، ثم المستردة وقلبيهم جيدًا.

ضيفي الكريمة ومزيج المياة بالنشا، حتى الغليان، ثم اتركيهم على نار هادئة.

ضيفى الملح والفلفل، ثم ارفعيها من على النار.

اخرجي الجمبري من الثلاجة، ووزعيه في صينيه مدهونة بالزبدة، وادخليه الفرن.

قومي بتسويته على الوجهين ثم اخرجيه من الفرن.

في طبق التقديم اغمري الجمبري بصوص الزبدة والكريمة، وزينيه بالبقدونس.