طريقة عمل مندي اللحم مثل المطاعم.. «حضريه لسفرة رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مندي اللحم، واحد من أهم الأكلات اليمنية الشهيرة التي تحضرها ربات المنازل باليمن خاصة بالعزومات والولائم الكبيرة، فهم يعتمد على لحم الأغنام اللذيذ، مع التوابل الخاصة ليقدم صحن المندي مع الأرز البسمتي كوجبة مثالية متكاملة.

ويقدم «هن» لربنات المنازل طريقة عمل مندي اللحم في المنزل مثل المطاعم، في السطور التالية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل مندي اللحم مثل المطاعم

مكونات مندي اللحم مثل المطاعم

كيلوجرام من لحمة الغنم المقطعة.

10 حبات من الفلفل الأسود.

6 حبات من الهيل.

ثمرتان متوسطتان من البصل المفروم.

كوبان من الأرز البسمتي الطويل.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع كوب من زيت الذرة.

لتر ماء ساخن.

طريقة تحضير مندي اللحم

اغسلي اللحم جيدًا، وصفيه من الماء وقطعيه إلى مكعبات كبيرة الحجم.

احضري إناء عميق، وضعي فيه اللحم، واتركيه على النار، حتى تنشف الماء به.

قشري البصل وقطعيه، وضيفيه إلى مقدار اللحم، مع لتر الماء الساخن.

اتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة ثم ضيفي له الهيل والملح، واتركيه على النار، حتى تمام النضج، مع التوابل.

اتركي اللحم على النار حتى تمام النضج.

ارفعي اللحم من المرق، وصفي المرق في إناء آخر.

على الجانب الآخر، حضري الأرز البسمتي، بعد نقعه في الماء جيدًا نصف ساعة وتصفيته.

اخلطي الفلفل الأسود مع نصف كمية الزعفران وملعقة زيت ورشة من الملح، ثم تبلي اللحم الناضج، وغلفيه بورق المونيوم.

ادخلي اللحم بعد تغليفه إلى الفرن لمدة ربع ساعة.

على الجانب الآخر، صفي الأرز من الماء وضعيه في المرق المغلي، وتركيه علة النار حتى ينضج.

ضعي باقي كمية الزعفران بين الأرز.

احضري قطعة فحم وضعي عليها الزيت بتصبح جمرًا وضعيها مع اللحم.

قدمي مندي اللحم من الأرز ساخنًا.