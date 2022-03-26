من هي زوجة ياسر فرج؟.. منتجة مسلسله الجديد وتزوجها بعد وفاة الأولى بعام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنان ياسر فرج، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب احتفاله بزواجه من مذيعة الراديو هبة الهواري، وسط أجواء عائلية بأحد الأماكن المفتوحة، بحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، على رأسهم الفنان هاني رمزي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان محسن منصور وآخرين.

وجاء الزواج عقب عام و3 أشهر من وفاة زوجته الأولى ووالدة أولاده الثلاثة، التي تعرضت لوعكة صحية انتهت بوفاتها في يناير 2021.

وعلى الفور بات البحث عن زوجة ياسر فرج الثانية.

من هي زوجة ياسر فرج؟

- مذيعة راديو قدمت العديد من البرامج الاجتماعية على محطات إذاعية مختلفة ومتعددة، ذات الطابع الاجتماعي.

- تعمل منتجة لعديد من الأعمال الإذاعية.

- في 2017 قدمت الإعلامية هبة الهواري برنامج تليفزيوني بعنوان «صباحك مصري» على إحدى القنوات الفضائية.

- مذيعة برنامج «بنت البلد» على راديو 95، وهو برنامج يقدم كل ما يخص المرأة والمجتمع.

- هبة الهواري تولت منصب مدير إدارة البرامج براديو 95 fm.

- في 2019 انضمت الإعلامية هبة الهواري، إلى «راديو مصر»، لخوض تجربة إذاعية من خلال برنامج أسبوعي يحمل اسم «حكاية حياة».

- هبة الهواري منتجة المسلسل الإذاعي «غرام واكصدام» بطولة يسرا اللوزي وياسر فرج، المُذاع على راديو مصر في رمضان

وفاة زوجة ياسر فرج الأولى

وفي يناير 2021، توفيت زوجة ياسر فرج الأولى، وعقب انقطاعه عن مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الفنان بصورة جمعته بأبنائه الصغار بـ«فيسبوك» قائلًا: «اللهم ارحم أمي، وميادة أم أولادي، واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة هم وجميع موتى المسلمين».

واستطرد: «اللهم ارحمهما فهما أغلى مافقدت وأسألك يارب أن تغفرلهما وتنزل الضياء على قبرهما وسعة تؤنس وحشتهما، اللهم آنس وحشتهما وارحم غربتهما وأنر ظلمتهما وآمن روعتهما، اللهم أبدلهما دارًا خير من دارهم وأهلًا خير من أهلهم وذرية خير من ذريتهم».

الجدير بالذكر أن ياسر فرج يستعد للمسلسل الإذاعى «غرام وإكصدام»، وهو من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير.