تتبيلة الشيش طاووق.. «اعمليه بالفواكه أو بالدجاج واللحوم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشيش طاووق واحد من الأكلات السريعة التي يفضلها الكُبار والصغار أيضًا، فهو من الأكلات اللذيذة سهلة التحضير، خاصة مع استخدامه بالساندوتشات السريعة التي يفضلها الكثير، بالرحلات والتنزهات.

ويظل سر الشيش طاووق بالتتبيلة الخاصة به، لذا يقدم لكِ «هُن» في السطور التالية تتبيلة الشيش طاووق اللذيذة، لتحضيره.

ويقدم لك «هن» طريقة تحضير تتبيلة الشيش طاووق.

مقادير تتبيلة الشيش طاووق

- بصل.

- فلفل ألوان.

- مكعبات.

- ملح.

- فلفل.

- قرفة.

- زبادي.

- خل.

- كاتشب.

- زعتر طازج.

- حبهان.

- جنزبيل بودرة.

- صلصة طماطم.

- ثوم مفروم.

- طماطم شيري.

- زيت.

طريقة عمل الشيش طاووق

- في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع الكاتشب والصلصة والثوم والجنزبيل البودرة مع الفلفل الأسود والقرفة والخل.

- احضري قطع الدجاج المكعبات، واغمريها بالتتبيلة السابقة، وتركها.

- احضري أعواد خشبية، وضعي بها الفلفل الأخضر والطماطم، ثم تُضع الدجاج المتبل، مع تكرار العملية مرة أخرى مع كل الأسياخ

قومي بشوي الأسياخ الجريل حتى تمام النضج.

تتبيلة الشيش طاووق بطريقة الشيف شربيني

مكونات تتبيلة الشيش طاووق

طماطم

بصل

فلفل ألوان

بابريكا

زعتر

ثوم

خل

ليمون

زيت زيتون

زبادي

ملح

فلفل

طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة الشيف شربيني

في البداية قومي بفرم الزعتر والثوم جيدا باستخدام كبة كهربائية

ضيفي للتوابل السابقة زيت الزيتون واستمري في الفرم حتى يصبح القوام سائل، ثم ضيفي الليمون والملح والفلفل

على الجانب الآخر، اخلطي الثوم مع الزبادي والخل والبابريكا، ثم امزجيهم مع الخليط السابق.

ضيفي قطع الدجاج للخليط السابق، ثم أبدأي في وضع قطع الدجاج بالتبادل مع البصل والفلفل الألوان والطماطم المقطعة بالأسياخ الخشبية.

ضعي الأسياخ على الشواية حتى تنضج تماما ثم قدميها.

تتبيلة شيش طاووق بالفواكه

مقادير التتبيلة

1 ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

مكونات الشيش طاووق بالفواكه

2 صدور دجاج

3 حبة تفاح أخضر

8 حبة مشمش مجفف

شرائح ليمون وبرتقال

4 أسياخ خشب منقوعة بالماء

طريقة تحضير شيش طاووق بالفواكه

اخلطي الزبادي مع البابريكا والثوم والبهارات، ثم ضيفي عصير برتقال مع ملح وفلفل، وقلبي المكونات جيدًا.

ضيفي للخليط مكعبات الدجاج ومكعبات التفاح والمشمشية.

تترك التتبيلة في الثلاجة.

توضع المكونات السابقة في أسياخ الشوي

تشوى الأسياخ على الشواية حتى تمام النضج.