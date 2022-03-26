«الكشف مجاني في شهر رمضان» مبادرة طبيبة أسنان: «مساعدة الناس هي الأهم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتسابق الجميع لتقديم فعل الخير والثواب، كل يقدم ما في يده، هذا ما فعلته طبيبة الأسنان العشرينية، التي اتخذت من مهنتها أكبر ثواب يمكن أن تقدمه، لا تهتم بالأموال بقدر اهتمامها بمساعدة الناس وتلبية احتياجاتهم وشفائهم من الآلام، لم تكن المرة الأولى التي تفعل بها ذلك، ليكون من نصيبها دعاء المحتاجين.

«الخير بيكون دايما بس الناس كلها بتستنى رمضان عشان تقديم فعل الخير وتضاعف الثواب فيه وأنا قررت أعمله بطريقتي الخاصة» بهذه الكلمات بدأت الدكتورة إيمان السباعي حديثها مع «الوطن»، تخرجت في كلية الأسنان بجامعة القاهرة، قبل التخرج بدأت في تقديم المساعدات والاستشارات الطبية من خلال مبادرتها على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مبادرة «أم سنة لولي» أطلقتها «إيمان» قبل التخرج

«أم سنة لولي» مبادرة «إيمان» صاحبة الـ27 عاما، لمساعدة المحتاجين بتقديم الاستشارات اللازمة في علاج الأسنان، قائلة: «الفلوس مش هدفي بقدر ما واجبي إني أساعد المحتاجين أنا في المكان ده عشان خاطرهم» حسب تعبيرها، لتكمل في مبادراتها حتى الآن، لم تتوانَ لحظة عن تقديم معلومة أو نصيحة في علاج آلام الأسنان وكيفية الاعتناء بصحة الفم، لذلك أطلق عليها لقب دكتورة الفيس بوك.

3 سنوات على التوالي إطلاق مبادرة الكشف المجاني

منذ أن فتحت عيادتها الخاصة ما يقرب من 3 سنوات، أطلقت الدكتورة إيمان، مبادرة الكشف المجاني طوال شهر رمضان، لفئة الكبار والصغار، روت: «دي تالت سنة على التوالى أعمل الكشف مجاني لكل الناس والحمد لله ربنا بيرزقني بسببهم» هكذا عبرت «إيمان»، موضحة أن المرضى يشعرون بالفرح كثيرا بتلك المبادرة، خاصة محدودي الدخل نظرا لظروفهم المادية، فضلا عن أن هناك بعض الأشخاص يقومون بالاتصال بها، لتشجيعها ودعمها لما تقدمه من فعل خيري يلائم جميع الفئات.