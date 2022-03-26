منها التجديد.. 5 نصائح لزيادة قدرتك الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يرغب العديد من الأزواج بتعزيز قدراتهم الجنسية، ويمكنهم ذلك من خلال اتباع بعض النصائح التي نستعرضها وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday:

الاهتمام بالمداعبة

عادة ما يعتقد بعض الرجال أن الإيلاج هو الأهم خلال العلاقة الحميمة، ومع ذلك يجب أن تعرف أن المداعبة يمكن أن تحسن من قدرتك الجنسية، كما يمكن أن يؤدي استمرار المداعبة إلى تحسين الأداء الجنسي إذا كنت تعاني من مشكلة صحية مثل ضعف الانتصاب.

قد تكون المداعبة مهمة بشكل خاص للنساء، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2017، أن عددًا قليلاً جدًا من النساء، أي حوالي 18%، يعانين من النشوة الجنسية من الجماع وحده، وفقًا لنفس النتائج، وجد أن 36.6% من النساء أن المداعبة ضرورية.

تجديد العلاقة

يتسبب الروتين في التأثير على كفاءة العلاقة الحميمة بين الزوجين، لذا يجب كسره من خلال تجربة وضع جديد، أو تغيير المكان بشكل عام، حيث يساهم ذلك في زيادة الشعور بالإثارة، والشعور بالرضا تجاه العلاقة الحميمة بشكل أكبر.

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التحكم بالقلق والتوتر

عادة ما يؤثر الشعور بالتوتر والقلق على عملية الانتصاب، لذا يجب التخلص من التوتر والقلق من خلال ممارسة الرياضة، الحصول على قسط كافي من النوم، ممارسة تمارين التأمل التي تحسن من الحالة المزاجية، التواصل مع الطبيب المختص إذا لاحظت تفاقم حالتك الصحية.

الإقلاع عن التدخين

قد يؤدي التدخين إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تعرض القلب إلى المشكلات الصحية المختلفة، التي تؤثر على عملية الانتصاب، حيث وجد تحليل عام 2015 لـ 13 دراسة عن التدخين وتأثيرة على الأداء الجنسي، ووجد أن الإقلاع عن التدخين غالبًا ما يعمل على تحسين القدرة الجنسية ويقلل من ضعف الانتصاب.

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