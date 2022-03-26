بفستان سك وبدلة كلاسيك.. حفل زفاف الفنان ياسر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

احتفل اليوم الفنان ياسر فرج بزفافه وسط حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء وعدد قليل من الفنانين، وشارك ذلك من خلال صفحته على الفيسبوك، والتي تداولها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

ظهر ببدلة سوداء، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسقها مع بيبون نفس لون البدلة.

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أما زوجته، أطلت بفستان أبيض ملكي، سك مزينًا بالتطريز من الأعلى وشمل التطريز كتف واحد، واعتمدت على مكياجًا قويًا، وأختارت أن يكون شعرها مرفوعًا لأعلى.

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