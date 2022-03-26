طريقة عمل شوربة جمبري.. «اعمليها زي المطاعم ووفري في الفلوس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل شوربة جمبري، واحدة من أشهر الطرق التي تبحث عنها ربات المنازل لتحضيرها بأقل التكاليف، بدلًا من تناولها بأسعار عالية بالمطاعم، وتفضل العديد من السيدات طريقة تحضير شوربة جمبري في المنزل لضمان اختيار الجمبري، والمكونات قبل تحضيرها لأسرتها، وتقديمها على طاولة الطعام.

وإليكِ سيدتي في السطور التالية طريقة عمل شوربة جمبري، بخطوات الشيف شربيني من خلال برنامجه «الشيف»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير شوربة جمبري

- قشر جمبري.

- استكوزا.

- جمبري صغير.

- دقيق.

- طماطم بوريه.

- بصل.

- جزر.

- ورق لورا.

- زبدة.

- مرق سمك.

- كريمة لباني.

- كزبرة خضراء.

- ملح.

- فلفل.

طريقة عمل شوربة جمبري مثل المطاعم

- في الخطوة الأولى، قومي بسلق الاستكاوزا والجمبري داخل بالماء مع شرائح البصل والجزر والكرفس، واستمري حتى تمام النضج.

- قومي بإخراج الاستكاوزا والجمبري بعد نضجهم واغلي المكونات مرة أخرى.

- صفي الشوربة ثم ضيفي إليها الكريمة اللباني.

- ضيفي قطع الجمبري والاستكاوزا للخليط السابق، واتركيها للغليان مرة ثم تقديمها.

طريقة عمل شوربة جمبري بقشره

إليكٍ طريقة تحضير شوربة الجمبري باستخدام «قشر الجمبري»، بخطوات خبير الطبخ هشام السيد، أوضح في برنامجه «شبكة وسنارة» المذاع عبر فضائية «CBC».

المكونات شوربة جمبري بقشره

نصف كيلو جمبري.

مكعبات بصلة مقطعة صغيرة الحجم.

ثمرة من الفلفل الأخضر مقطع لقطع صغيرة.

ثمرة من الفلفل الألوان مقطع لقطع صغيرة.

زيت نباتي.

فصين من الثوم المهروس.

ملح

كمون

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة جمبري بقشره

- في الخطوة الأولى قومي بغسل الجمبري جيدا بالماء، حتى تتأكدي من إزالة الرمال أو أي شيء عالق به.

- صفي الجمبري جيدًا من الماء.

- ضعي الزيت على نار متوسطة، ثم ضيفي له مكعبات البصل لمدة دقيقة مع التقليب المستمر.

- ضيفي للبصل الثوم المهروس، ولا تتركيهم على النار حتى يصلوا للون الذهبي.

- ضيفي الجمبري مع البصل والثوم، وقلبي جيدًا وحينما يجف من السوائل.

- ضيفي للخليط السابق الفلفل المقطع مع البهارات، واستمري في التقليب المستمر، حتى تختلط المقادير ببعضها.

- في الخطوة الأخيرة ضيفي الماء، واتركيهما على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، وتنضج المكونات وتقدم ساخنة.