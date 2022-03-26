طريقة عمل السوبيا البودرة للشيف حسن.. «مشروب الأغنياء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد السوبيا من أهم المشروبات الموجودة على مائدة الفطار في شهر رمضان الكريم، فهي تتميز بطعمها الغني بنكهة جوز الهند، وتشتهر بها مصر والحجاز، حيث يوجد محلات مخصصة لبيعها، ويقال إن بداية ظهور السوبيا كان في عصر المماليك، حيث كانت مشروب الأغنياء، ولهذا يستعرض «هن» في التقرير التالي طريقة عمل السوبيا البودرة للشيف حسن بوصفات متنوعة ومكونات موجودة في كل بيت.

طريقة عمل السوبيا البودرة للشيف حسن

المقادير

1 لتر لبن

معلقة من الفانيليا

3 ملاعق من العسل الجلوكوز

ملعقة سوبيا بودرة

100 مللتر من حليب جوز الهند

ملعقتان من الشربات الثقيل

طريقة التحضير

تعد السوبيا من العصائر الأساسية في جدول أكلات رمضان، حيث تعتمد عليه ربات البيوت كمشروب أساسي على المائدة، فيما يلي طريقة عمل السوبيا البودرة للشيف حسن.

- في حالة عدم توفر حليب جوز الهند الطبيعي في المحلات يمكنك تحضيره في المنزل بخطوات سهلة.

- أحضري إناء به كوب من اللبن وانقعي فيه 4 ملاعق من جوز الهند.

- اتركيه لبضع ساعات حتى يكتسب اللبن طعم جوز الهند.

- يصفي اللبن جيدًا من جوز الهند، واستخدميه لعمل السوبيا كبديل لحليب جوز الهند الطبيعي.

- إذا كان لا يوجد لديك عسل جلوكوز يمكنك تحضير الشربات الثقيل بدلا منه بمكونات موجودة في مطبخك.

- في إناء على نار متوسطة ضعي كوبين من السكر وكوب من الماء وعند الغليان اعصري عليه ليمونة وفانيليا.

- لعمل السوبيا بعد تجهيز كل المكونات التي سوف تحتاجينها، أحضري إناء عميقا واسكبي فيه لتر من اللبن وضعيه على النار حتى يصل لدرجة الغليان.

- يترك اللبن بعيدا حتى يبرد تمامًا، ثم يضاف إليه الفانيليا والسوبيا البودرة، وحليب جوز الهند والشربات الثقيل.

- ضعي جميع المكونات الموجودة في طريقة عمل السوبيا البودرة للشيف حسن في الخلاط حتى تمتزج جيدا.

- ثم ضعي عصير السوبيا في زجاجة ويوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلجًا وجاهز للشرب.

طريقة أخري لعمل السوبيا

المقادير

6 أكواب من اللبن

حبتان من المستكة

¾ كوب سكر

كوب من قلب الفينو

ملعقة كبيرة جوز هند

½ ملعقة ملح ليمون.

½ كوب كبير زبادي

½ ملعقة عصير ليمونة

½ ملعقة نكهة جوز هند

½ كوب دقيق أرز

طريقة التحضير

- يوضع 5 أكواب اللبن في إناء كبير على النار ثم أضيفي إليه السكر والمستكة ويقلب حتى تمتزج كل المكونات، ثم يغطي ويترك جانبًا.

- الكوب المتبقي من اللبن يقسم إلى نصفين، ويوضع كل نصف في إناء بمفرده.

- ضعي الإناء الأول على النار، ثم أضيفي إليه قلب الفينو ويقلب حتى يذوب تمامًا.

- يوضع الإناء الثاني على النار أيضا ويضاف إليه جوز الهند، واتركيه حتى يغلي ثم بعد ذلك يرفع من على النار، ويترك إلى أن يبرد ويصفى من جوز الهند ليستخدم.

- ضعي إناء به خمس اكواب اللبن على النار مرة أخرى وبمجرد أن يغلى يضاف إليه ملح الليمون ويقلب سريعا.

- ثم يضاف الحليب المذاب فيه الفينو وجوز الهند ويقلب جيدًا.

- ارفعي الإناء من على النار وتوضع جميع مكوناته في الخلاط وهو ساخن.

- ثم يضاف الزبادي ونكهة جوز الهند وعصير الليمونة ودقيق الأرز.

- في حالة عدم توفر دقيق الأرز لديك يمكنك استخدام كوبين من الأرز المسلوق، ولكن يفضل استخدام دقيق الأرز.

- تضرب جميع المكونات في الخلاط، حتى تمتزج وتتجانس وتصبح ناعمة.

- بعد الانتهاء من الضرب، ضعي الخليط في الإناء مرة أخرى على النار، واتركيه حتى يغلي، ويستمر التقليب إلى أن يصبح كثيفا مثل الصوص الأبيض.

- تسكب وهي ساخنة في أكواب أو اطباق التقديم، تترك ليلة كاملة بدون ثلاجة وتقدم.