طريقة عمل شاورما اللحم مثل المطاعم..«أرخص من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الشاورما من الأكلات الشرقية التي تعود جذورها إلى بلاد الشام ويشهتر بها السوريون تحديدا وتختلف بين شاورما اللحم وشاورما الدجاج ولها الكثير من المحبين في البلاد العربية المختلفة، ولأنها غالبا ما يكون سعرها غالي الثمن تهتم ربات البيوت بمعرفة طريقة عمل شاورما اللحم مثل المطاعم.

في السطور التالية يقدم «هن» طريقة عمل شاورما اللحم مثل المطاعم على طريقة فاطمة أبو حاتي

المكونات:

بمكونات بسيطة في المنزل يمكن تحضير شاورما اللحم مثل المطاعم، يمكن أن تكون وجبة للاطفال بدلا من شراؤها جاهزة ومكلفة، وتعتمد على المقادير التالية:

نصف كيلو لحمة شرائح رفيعة

نصف كوب خل

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة مستردة أوصوص الخردل

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بهارات سبعة

رشة قرفة

رشة حبهان بودر

ملح

فلفل

رشة سكر

الخضار:

بصل شرائح

فلفل رومي وحامي شرائح

طماطم شرائح

بقدونس

ربع كوب خل

لتقديم الشاورما:

عيش نوتيلا او عيش الصاجه

سلطة الطحينة

طريقة التحضير:

لكي تكون شاورما اللحم مثل المطاعم يجب أولا الحرص على تواجد كل المكونات، ثانيا في بولة زجاجية نضع الملح والفلفل والبصل والثوم البودرة ثم البهارات والقرفة والمستردة ويتم تقليبهم مع بعض ، ثم بعد ذلك نضيف الخل والزيت مع التقليب وبعدها نضع فيهم اللحمة مع استمرار التقليب جيدا وتغطي يوم كامل او مدة لا تقل عن 8 ساعات.

بعد تتبيل اللحم نحضر طاسة ساخنة ونضع فيها زيت ساخن ثم يتم إضافة جزء من الشاورما ، المهم أن لا تكون الطاسة متتلئة بالشورما ويتم تقليلها من وقت للثاني إلى أن تستوي اللحمة جيدا وبعدها تعاد تلك الخطوة مع الجزء المتبقي إلى أن تنتهي كل كمية الشاورما الموجودة.

في نفس الطاسة بعد تشويح اللحم في الزيت نضع الزيت على النار مرة أخرى بعد التخلص من نسبة قليلة من الزيت ثم نضيف إليه البصل والخل والفلفل الرومي والفلفل الحامي والطماطم والبقدونس نقلبهم تقلبين وبعد تشويح الخضار نضيف اللحمة وتقلب تقليبه واحدة ثم تقدم بعد ذلك، وهذه الخطوة لا تجعل الخضار يدبل بل تجعله يحافظ على قرمشته ولونة.

بعدها نحضر سلطة الطحينة والعيش ويدهن بسلطة الطحينة ثم تضاف إليها الشاورما وتلف جيدا ثم بحمص على الجريل، تختلف طريقة تقديم الشاورما ويمكن تقديمها مع الطحينة أو التومية او الاستغناء عنهما جميعا حسب الحاجة، اما الخضار المقدم فهو أيضا حسب المتاح والموجود في المنزل.