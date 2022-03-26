طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات.. «في خطوتين وأجمل من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لعشاق الكبدة الإسكندراني التي لا مثيل لها يمكن في خطوتين تحضيرها بأجمل وصفة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، يمكن أن تكون وجبة غداء مميزة، كما أن للكبدة أيضاً فوائد كثيرة منها أنها تقوي المناعة وتحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يحتاجه الجسم، وفي السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات من الوصفات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت وأيضا مقاديرها متوافرة في كل منزل وهي عبارة عن الآتي:

2 ملعقة كبيرة خل

عصير 2 ليمونة

4 ملاعق كبيرة زيت

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

رشة شطة

ملح

فلفل أسود

فلفل حراق حسب الحاجة

فلفل أخضر وأحمر للكبدة

خضار مثل البقدونس للتقديم

طحينة

طريقة التحضير

لعمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات أولا يتم شراء الكبدة الطازجة والتأكد من صلاحيتها، ثم بعد ذلك تغسل جيدا وتوضع في بولة مع الثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة والشطة والخل والليمون وتقلب المكونات جيدا وتترك لمدة نصف ساعة فقط.

بعد مرور نصف ساعة من تتبيل الكبدة لكي تأخذ الطعم المميز ولا يكون فيها أي زفارة نضع القليل من الزيت داخل الطاسة ويترك حتى يسخن جيدا ثم توضع الكبدة فيه ويتم فردها في الطاسة وتترك لمدة دقيقة فقط تاخذ لون من الأرضية، وبعد ذلك تقلب حتى يتغير لونها قومي بوضع الفلفل الأحمر والاخضر ويمكن إضافة القليل من الفلفل الحراق وتقلب تقليبتين فقط ثم تقدم ساخنة مع الخبز والطحينة والبقدونس

فوائد تناول الكبدة

بعد معرفة طريقة عمل الكبدة زي المحلات يجب معرفة الفوائد الصحية للكبدة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن فهي تعتبر أكثر الأطعمة كثافة من الناحية الغذائية وتحتوي على كميات كبيرة من حمض الفوليك والحديد وفيتامين ب وفيتامين أ والنحاس، يمكن لتناول وجبة من الكبد في تلبية الكمية اليومية الموصى بها من جميع هذه الفيتامينات والمعادن، مما يقلل خطر الإصابة بالأمراض الناتجة عن نقص هذه العناصر، وفقاً لموقع Webmd.

تناول الكبدة يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم

تحتوي الكبده على الحديد وفيتامين ب 12 وهم أحد أكثر أنواع المعادن أهمية للحفاظ على خلايا الدم في حالة عمل مستمرة ونقصهم يؤدي إلى فقر الدم ، لذلك يجب الحفاظ على تناول الكبدة في وجبات غذائية منتظمة.

تقوية العظام

الكبدة غنية بفيتامين K الضروري لصحة العظام، يساعد فيتامين ك الجسم على معالجة الكالسيوم وإضافته إلى العظام بالإضافة إلى أنه يساعد في الحفاظ على قوة نظام الهيكل العظمي، كما أن تناول كمية مناسبة من الكبدة في النظام الغذائي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل هشاشة العظام ، وفيتامين ك مهم أيضًا للحفاظ على صحة جهاز الدورة الدموية.