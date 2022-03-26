كورونا اليوم: هذا المتحور يؤثر على عدوى الجهاز التنفسي.. ومفاجأة مدوية للمتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هذا المتحور يؤثر على عدوى الجهاز التنفسي

في ما يزيد قليلاً عن عامين، ظهرت العديد من متغيرات SARs-COV-2 ، مما أثر على حياتنا بأكثر الطرق خطورة، لقد واجهنا أكثر من موجة من فيروس كورونا وما زلنا نتعافى من تأثير أحدث نسخة من أوميكرون، بينما يُعتقد أن السلالة شديدة التحور قابلة للانتقال بشكل كبير، لا يزال متغير دلتا، هو السلالة الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ، فإن كلا من هذه "المتغيرات المثيرة للقلق" التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، على الرغم من كونها شديدة العدوى، يقال إنها تؤثر على الجسم بطريقة مختلفة، ومن ثم، لاحظ الخبراء وجود اختلافات في نوع الأعراض التي يسببها كل متغير، دعونا نكتشف كيف ولماذا، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو متغير كوفيد الذي يؤثر على الجهاز التنفسي السفلي؟

ما كان ولا يزال مقلقًا بشأن متغير دلتا هو أنه شديد العدوى ويمكن أن يسبب أيضًا مرضًا شديدًا، مما يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة، يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن دلتا تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي وتهاجم الرئتين بشكل مباشر، فهو لا يصيب الرئتين فحسب، بل يسبب الالتهاب أيضًا، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأكياس الهوائية في الرئتين.

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مفاجأة مدوية لمن تعافوا من كورونا

قال طبيب المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف إن تجلط الدم لدى المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19"، يمكن أن يتطور حتى بعد عدة أشهر من الشفاء. وقد أطلقت على تلك الظاهرة تسمية "التجلط المتأخر".

وأضاف: "هناك تجلط متأخر، فالمرض يمكن أن يتجلى لدى شخص ما يميل إليه بعد بضعة أشهر من الشفاء، حتى لو لم تكن هناك مظاهر خارجية واضحة، ولن يكون هذا مجرد تجلط، بل يمكن أن تصاحبه سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي"، وفقا لروسيا اليوم.

هل كل سعال وارتفاع في الحرارة تعتبر إصابة بكورونا

حذرت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا، الدكتورة جيني هاريز، من تراجع الاهتمام ببعض الأمراض الأخرى، وتجاهل علامات يعتقد أصحابها أنها تشير إلى إصابتهم بفيروس كورونا.

ووفقًا لما نقلت بي بي سي، فإن السعال والحمى المستمرين، وهما من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، قد يكونان إشارة إلى الإصابة بأمراض معدية أخرى مثل السل.