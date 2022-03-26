قبل رمضان.. 6 أكلات احذري تخزينها في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن هناك بعض الأطعمة تصبح مثالية عند تجميدها في الفريزر، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تجميدها في الفريزر حتى لا تفسد أو تفقد مذاقها.

وفيما يلي نستعرض لكم الأطعمة التي لا يجب تخزينها في الفريزر قبل شهر رمضان، وفق ما أورد موقع "food.ndtv".

1. منتجات الألبان:

تخزينه في الفريزر يجعله متكتلًا وغير صالح للشرب، لذا من الأفضل تركه في الثلاجة ليذوب ببطء لمدة يوم كامل قبل استخدامه.

2. الأطعمة المقلية:

تجميدها في الفريزر يجعلها تفقد قرمشتها، لذلك لا يفضل حفظها بهذه الطريقة.

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3. المكرونة:

بعد وضعها في الفريزر لن تبقى جيدة وتصبح طرية.

4. الخيار:

عند تجميد الخيار يصبح رخوا ورطبا، لذا من الأفضل بقاؤه خارج الفريزر.

5. الفواكه:

الفواكه المجففة فقط هي التي يمكن تخزينها في الفريزر، ولكن ليس الفواكه الطازجة، لأن سيؤدي تجميدها إلى تغيير هيكلها ومذاقها وتقليل قيمتها الغذائية.

6. القهوة:

ستلتقط حبوب البن أو البن المطحون رائحة الفريزر، وبالتالي يتغير مذاقها وقوامها.

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