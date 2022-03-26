هل تشعر فجأة بالدوار مع زيادة في ضربات القلب؟ اعرف ماذا يعني ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تشعر بخفة في الرأس وهل يصاحبها زيادة في معدل ضربات القلب عدة مرات؟ هل تختفي مع الراحة؟ هل يحدث لك ذلك كثيرًا؟ هل زاد تواتر حدوثه مؤخرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم على كل هذه الأسئلة، فقد حان الوقت للاهتمام بهذه المشكلة وطلب المساعدة الطبية.

ما هذه الحالة؟

من الناحية الطبية، يشار إليها باسم متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي ، أو POTS. في هذه الحالة، يصاب الشخص برأس خفيف عند الوقوف وعادة ما يعاني من ضربات قلب أسرع، تخف الحالة عندما يجلس الشخص أو يستريح، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

"يصاحب الدوار أو الإغماء أيضًا زيادة سريعة في ضربات القلب بأكثر من 30 نبضة في الدقيقة، أو معدل ضربات القلب يتجاوز 120 نبضة في الدقيقة، في غضون 10 دقائق من الارتفاع"، وفقًا لتقرير صحي صادر عن الولايات المتحدة، من المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

متى تستدعي الحالة القلق؟

تكون المشكلة مقلقة عندما يقف الشخص منتصباً، وتختفي أثناء الراحة أو عندما يجلس الشخص.

ما هي أعراض متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي؟

كما ذكرنا سابقًا، فإن الأعراض الشائعة لـ POTS هي الشعور بالدوار أثناء الوقوف، ولكن ليس هذا فقط، فهناك العديد من العلامات الأخرى التي يمر بها الشخص مع هذا. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يعاني من التعب والارتعاش وضباب الدماغ أو صعوبة التركيز والخفقان مع الحالة الرئيسية.

في كثير من الأحيان يغمى الناس أيضًا تحت ضغط الحالة.

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من POTS أيضًا من أعراض غير عادية مثل الصداع والانتفاخ والإمساك وقلة النوم أو الأرق وعدم تحمل الحرارة وضيق التنفس، بسبب ضيق التنفس والإرهاق ، يمكن أن يواجه هؤلاء الأشخاص صعوبة في القيام بأنشطة بدنية مكثفة مثل التمارين الرياضية.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المتلازمة: متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي العصبية، متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي المفرطة الأدرينالية، متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي ذات حجم الدم المنخفض.

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ما الذي يسبب تسرع القلب الانتصابي الوضعي؟

بغض النظر عن وضع الجسم، يعمل معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل متناسق للحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح، ولكن في حالة تسرع القلب الانتصابي الوضعي، لا ينسق معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل صحيح وبالتالي يتقلبان ويؤثران على الشخص عندما يقف منتصباً أو يقوم بعمل بدني.

وقد لوحظ أيضًا أنه في النساء المصابات بـ تسرع القلب الانتصابي الوضعي، يزداد الوضع سوءًا خلال الدورة الشهرية.

من في خطر؟

تؤثر تسرع القلب الانتصابي الوضعي في الغالب على النساء، وأولئك الذين هم في مرحلة الحيض وفي مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

"يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بـ تسرع القلب الانتصابي الوضعي، ولكن غالبية الأفراد المصابين (بين 75 و80 بالمائة) هم من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 50 عامًا.

أبلغت بعض النساء عن زيادة في نوبات تسرع القلب الانتصابي الوضعي قبل الدورة الشهرية مباشرة.

غالبًا ما تبدأ تسرع القلب الانتصابي الوضعي بعد الحمل أو الجراحة الكبرى أو الصدمة أو المرض الفيروسي، كما يقول التقرير الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

يمكن أن تنشأ هذه الحالة أيضًا بعد مرض شديد، يقول الخبراء أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الاضطرابات الهضمية هم أكثر عرضة للإصابة بـ تسرع القلب الانتصابي الوضعي.

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