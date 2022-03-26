طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة.. «مش هتستغني عنه طول رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد سلطه البابا غنوج من أشهر السلطات التي تقدم بجانب العديد من الأكلات وخاصة المشاوي والاكلات شعبية، فطعمها المميز يغني عن أي سلطة أخرى، لذلك يقدم «هن» في التقرير التالي طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة بوصفات كثيرة ومتنوعة وبمكونات موجودة في كل مطبخ قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

3 باذنجان رومي

½ كوب فلفل ألوان مفروم

½ كوب بقدونس مفروم

ملعقتان من الشبت المفروم

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

1 فلفل أحمر حار مفروم

كوب طحينة

¼ كوب خل

½ كوب ماء دافئة

¼ كوب عصير ليمون

كمون

كزبرة جافة

ملح وفلفل

طريقة التحضير

تعتبر سلطة البابا غنوج من أهم السلطات في جدول أكلات رمضان، لا تستغني عنها ربات البيوت على مائدة طعامها، وفيما يلي طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة.

- أول خطوة لعمل وصفة بابا غنوج ناجحة هي اختيار نوع الباذنجان، عليك اختيار الحبة المسحوبة والناعمة.

- قومي بعمل فتحات بالسكينة في كل حبة، واشويها على عين البوتاجاز أو في الفرن مع متابعتها وتقليبها من كل الجوانب.

- بعد الشوي اتركيه ليبرد ثم قشرية وقطعية بالسكينة.

- في طبق عميق ضعي كلا من الطحينة والخل والملح والكمون وعصير الليمون والكزبرة.

- ثم أضيفي إليهم الماء حتى تعطيك قواما مناسبا، ثم يضاف الفلفل الحار والألوان والبقدونس والثوم والشبت ويقلبوا جيدا مع بعض.

- الخطوة الأخيرة في طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة هي إضافة الباذنجان وتقليبه جيدا مع باقي المكونات، ثم يقدم وعلى الوجه زيت زيتون.

بابا غنوج للشيف سارة عبد السلام

المقادير

3 حبات باذنجان

½ كوب كزبرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

¼ كوب نعناع مفروم

½ كوب زبادي

½ كوب طحينه

ملعقة كبيرة دبس رمان

¼ كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافه

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

زيت زيتون

طريقة التحضير

- لشوي الباذنجان يتم عمل فتحات في كل حبه بالشوكة ويشوى إما على عين البوتجاز أو على صاج الفرن.

- بعد الشوي ينقل الباذنجان لطبق ويغطى ويترك حتي يبرد تماماً.

- بعد أن يبرد يزال القشر عن لحم الباذنجان ثم يفرم فرم متوسط ويترك جانباً.

- تضاف جميع المكونات الأخرى والملح والفلفل الأسود للباذنجان المشوي وتخلط معه جيدا حتى تتجانس.

- تقدم السلطة بابا غنوج مع رشة زيت زيتون ودبس رمان على الوجه.

طريقة عمل بابا غنوج مع الفلفل المشوي للشيف حسن

المقادير

حبتان من الفلفل الأحمر الرومي

حبتان من الفلفل الأصفر الرومي

حبتان من الباذنجان الرومي

½ ملعقة من الملح

3 ملاعق من عصير الليمون

3 ملاعق كبيرة من الطحينة

3 فصوص كبيرة مهروسة من الثوم

بصلة مفرومة

طريقة التحضير

- تغسل حبات الفلفل جيداً وتجفف.

- قومي بعمل فتحات في حبات الفلفل ثم يوضع على نار متوسطة مع التقليب على جميع الجهات من وقت لآخر.

- يترك الفلفل حتى يبرد ثم يقطع الى نصفين للتخلص من البذور.

- يشوى الباذنجان بنفس طريقة الفلفل حتى تظهر رائحته ويصبح لون القشرة غامق.

- تنزع قشر الباذنجان ويوضع في مصفاة للتخلص من السوائل الموجودة به.

- بعد ذلك يهرس الباذنجان حتى يصبح ناعماً جداً.

- يضاف إليه البصل والثوم والطحينة وعصير الليمون مع الملح ويقلبوا حتى يمتزجوا تماما.

- يوضع البابا غنوج في نصف الفلفل المشوي ثم يقدم بارداً وبالهنا.