طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش..«هتحبيه في البيت وأحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الغدا النهاردة جمبري مقلي» تلك العبارة التي فور سماعها تسعد عشاق الجمبري ومحبي الأكلات البحرية بشكل عام، لذلك بدلاً من إنفاق الكثير من المال في المطاعم لشراء وجبة جمبري مقلي يفضل تحضيرها في المنزل وذلك بعد معرفة طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش تكون الوصفة سهلة وتوفر الوقت والمال وتكون أفضل وصحية أكثر.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي

المكونات

أولا قبل معرفة طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش يجب توافر المقادير وهي بسيطة وغير مكلفة لكن خطوة تنظيف الجمبري هي التي بها قليل من الصعوبة، وهنا يجب شراء الجمبري الطازج ليكون صحيا وتكن قشرته سهلة الإزالة عند تنظيفه، أما عن المقادير فهي كالآتي:

نصف كيلو من الجمبري الطازج

التتبيلة

ليمونة كبيرة أو عصير ليمونة

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

نصف ملعقة من الكركم

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة

نصف ملعقة من البابريكا

نصف ملعقة من الكمون المطحون

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة من الفلفل المطحون

لقلي الجمبري

كوب من الدقيق

ربع كوب من البقسماط الناعم

ربع كوب من النشا

ملعقتان من الحليب

بيضة واحدة

ملح وفلفل

بابريكا

طريقة التحضير

بعد معرفة المكونات اللازمة في طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش وقبل البدء في طريقة تحضيره يجب أولاً اختيار نوع جيد وطازج من الجمبري لأنه السر في نجاح الوصفة بعد ذلك يتم غسله جيدا وتقشيرة مع الحفاظ على منطقة الذيل وتركها بدون تقشير

بعد ذلك يتم إزالة ما يسمى بالكيس الرملي من على ظهر الجمبري ولكن مع الحرص الشديد عند إزالته وبعدها تغسل كمية الجمبري جيدا وتترك لتصفيتها من الماء.

في بولة كبيرة يوضع بها كل ما تم تجهيزه من مكونات التتبيلة أولا عصير الليمونة الكبيرة، ملعقة جنزبيل بودر ملعقة صغيرة من الثوم المفروم نصف ملعقة كركم ملعقة كزبرة مطحونة وبابريكا ثم الكمون المطحون وتمزج المكونات جيدا ويتم إضافة الجمبري عليهم ويقلب لمدة عشر دقائق تقريباً حتى يشرب من التتبيلة وتغير طعم الزفارة

في طبق آخر يوضع فيه البيضة مع الفلفل والملح وكمية الدقيق والنشا ويتم تقليبهم بشكل جيد مع بعضهم البعض وفي في طبق مختلف عنهم يوضع البقسماط الناعم.

يتم أخذ الجمبري الواحدة تلو الأخرى وتقلب في الدقيق أولاً ثم في البيض واللبن وبعدها يتم إنزالها في البقسماط الناعم

بعد الانتهاء من تتبيل الجمبري وبعدها خطوة الدقيق والبقسماط والبيض واللبن تلك الخطوات السابقة التي تعمل على قرمشة الجمبري، نقوم بإنزاله تدريجياً في طاسة بها كمية مناسبة من الزيت على درجة حرارة عالية نقوم بتهدئة النار عندما يأخذ الجمبري اللون الذهبي وبهذا يصبح جاهزاً للتقديم.