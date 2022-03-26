جلسة تصوير خاصة لابنة أصالة وزوجها خلال حفل زفافهما.. «وثقت حبهما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جلسة تصوير رومانسية خضعت لها شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، خلال الاحتفال بزفافها، ليلة أمس، على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، الذي أقيم في أحد الفنادق الشهيرة المطلة على الأهرامات، وسط حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام والطرب.

جلسة تصوير شام الذهبي وزوجها

وخضعت شام الذهبي لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها رجل الأعمال المصري، حيث وثقت العدسات نظرات وتعبيرات الحب المتبادلة بين العروسين.

قصة حب شام الذهبي وأحمد هلال

يذكر أن الطبيبة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، كانت أعلنت عن خطوبتها من أحمد هلال، خلال العام الماضي، وذلك بعد قصة حب جمعتهما سويًا، إذ كشفت بعض المصادر في تصريحات سابقة، بأن رجل الأعمال جمعته الصدفة في إحدى المرات بالأولى، ومن ثم أعجب بها، وأصبح يتردد على العيادة الخاصة بها.

وسرعان ما تبادل الثنائي مشاعر الحب فيما بينهما، وصارح رجل الأعمال المصري، شام الذهبي بحبه، والتقدم للزواج منها.

حين أعلنت شام خطوبتها من أحمد هلال، خلال العام الماضي، دونت حينها تعليقًا رومانسيًا، قالت خلاله: «أيتها القلوب الحاضرة، ليس لكل أحد أن يكون محبوبًا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوبًا، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبًا، و لتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات».

حفل زفاف شام الذهبي

واحتفل العروسان ليلة أمس، بحفل زفافهما، وسط حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن، على رأسهم، درة، تامر حسني، إليسا، رامي صبري، ملك، ليلى أحمد زاهر، والإعلاميات رضوى الشربيني، ومنى الشاذلي، والبلوجر دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش.