5 نصائح للتعامل مع الزوج الكذاب.. «متلوميش نفسك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لكي ينجح الزواج هناك بعض الأسس التي يجب على الزوجين مراعاتها، أهمها الحفاظ على اتصال مفتوح وصادق مع بعضهما، فهذا هو أساس الثقة في الزواج، ولكن عندما يكذب أحد الطرفين فهو بذلك يكسر أهم أساس بني عليه الزواج، لذا يستعرض «هن» في التقرير التالي طرق للتعرف على كيفية التعامل مع الزوج الكذاب خاصة إذا كنت لا تزال لديك رغبة الاستمرار في زواج، وفق موقع lovingatyourbest الأمريكي.

كيفية التعامل مع الزوج الكذاب

قبل الحكم على زوجك بأنه كذاب أم لا عليك في البداية مراقبة تصرفاته، والانتباه إلى بعض الأشياء لمعرفة ما إذا كان يكذب عليك:

- استخدام أساليب المماطلة في الكلام أثناء التحدث لديك للتوصل إلى عذر.

- ملاحظة تغييرات في أسلوب حديثه، مما يعني أنه يحاول التستر على شيء ما.

- إذا كان كلامه لا تدعمه لغة الجسد الخاصة به، وهذه النقطة يفهمها المتزوجان لمدة طويلة.

- إذا رفض منحك «باسوورد» هاتفه، بالأخص إذا لم تكن هذه مشكلة من قبل.

نصائح للتعامل مع الزوج الكاذب

في حال تتطابق أي من السيناريوهات السابقة على زوجك، فيما يلي بعض النصائح المفيدة حول كيفية التعامل معه.

معرفة الدافع وراء الكذب

أفضل الطرق للتعامل مع الزوج الكاذب هو معرفة سببه للكذب، هل يكذب لوجود شيء في ماضيه يخجل من الاعتراف به؟ أم يفعل ذلك ليظهر نفسه في صورة جيدة؟ أو هل هناك شيئا يخفيه عنك؟، لأنه ليس من الجيد مهاجمة زوجك على الفور، عليك تجميع معلومات حول سبب كذبه أولاً، ومهم أيضًا معرفة درجة كذبه، سيساعدك ذلك في تحديد أفضل أسلوب عليك اتباعه من أجل وضع حد لهذا السلوك ومنعه من الإضرار بعلاقتكما.

لا تلومي نفسك

تميل معظم الزوجات إلى لوم أنفسهن لشيء فعله الزوج، خاصة عندما تكتشف كذب شريكها، ولكن عدم لوم نفسك على ما حدث ستتمكنين من التفكير بوضوح في كيفية حل الموقف.

التفكير في أثر المواجهة

قبل مواجهة زوجك بكذبه عليك التفكير فيما تريدين تحقيقه من هذه الطريقة وفي كيفية رد فعلك إذا أكد على كذبه.

تقييم أثر ذلك على زواجك

عليك تقييم مدى تأثر زواجك بكذب زوجك، فإذا كانت كذبة بيضاء، فهناك احتمال لتصحيح الأمور بسهولة، ولكن إذا كان زوجك يكذب بشأن علاقات أخرى خارج نطاق الزواج فقد يكون من الصعب مسامحته.

طلب المساعدة من متخصص

طلب الاستشارة هو خطوة أولى للتعامل مع الزوج الكاذب، حيث يمكن أن يساعد المتخصص في التغلب على آلام التي يسببها الكذب، كما يساعد أيضًا في تقييم علاقتك وما إذا كان الأمر يستحق الاستمرار أم لا.