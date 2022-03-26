ما هو متحور كورونا الذي يؤثر على عدوى الجهاز التنفسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في ما يزيد قليلاً عن عامين، ظهرت العديد من متغيرات SARs-COV-2 ، مما أثر على حياتنا بأكثر الطرق خطورة، لقد واجهنا أكثر من موجة من فيروس كورونا وما زلنا نتعافى من تأثير أحدث نسخة من أوميكرون، بينما يُعتقد أن السلالة شديدة التحور قابلة للانتقال بشكل كبير، لا يزال متغير دلتا، هو السلالة الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ، فإن كلا من هذه "المتغيرات المثيرة للقلق" التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، على الرغم من كونها شديدة العدوى، يقال إنها تؤثر على الجسم بطريقة مختلفة، ومن ثم، لاحظ الخبراء وجود اختلافات في نوع الأعراض التي يسببها كل متغير، دعونا نكتشف كيف ولماذا، وفقا لموقع timesofindia.

الفرق بين عدوى الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي

ينقسم جهازنا التنفسي إلى قسمين رئيسيين: الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، يتكون الجهاز التنفسي العلوي من الأنف وتجويف الأنف والبلعوم، بينما يرتبط الجهاز التنفسي السفلي بالحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين.

لذلك، غالبًا ما تشمل عدوى الجهاز التنفسي العلوي نزلات البرد والتهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحنجرة والأنفلونزا، والتي تسبب أعراضًا خفيفة مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس والصداع وآلام العضلات وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، تشمل عدوى الجهاز التنفسي السفلي التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات والسل وأحيانًا الأنفلونزا.

تم تحديد فيروس SARs-COV-2 أيضًا على أنه يسبب التهابات في كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، اعتمادًا على نوع متغير كورونا الذي يصاب به الشخص.

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أيهما أكثر خطورة؟

بينما تؤثر التهابات الجهاز التنفسي العلوي على الحلق والجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى نزلة برد خفيفة وصداع والتهاب الحلق وأعراض أخرى شبيهة بالبرد، وعادة ما تستمر التهابات الجهاز التنفسي السفلي لفترة أطول وتكون أكثر خطورة، قد يتسبب هذا الأخير في أضرار جسيمة في الشعب الهوائية والرئتين، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.

ما هو متغير كوفيد الذي يؤثر على الجهاز التنفسي السفلي؟

ما كان ولا يزال مقلقًا بشأن متغير دلتا هو أنه شديد العدوى ويمكن أن يسبب أيضًا مرضًا شديدًا، مما يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة، يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن دلتا تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي وتهاجم الرئتين بشكل مباشر، فهو لا يصيب الرئتين فحسب، بل يسبب الالتهاب أيضًا، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأكياس الهوائية في الرئتين.

هذا يقيد بعد ذلك التدفق الطبيعي للأكسجين إلى الدم، مما يؤدي إلى ضيق التنفس، وألم في الصدر، وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم في الجسم، وما إلى ذلك.

متغيرات كوفيد التي تهاجم الجهاز التنفسي العلوي.. الأعراض التي يجب معرفتها

على عكس متغير دلتا، يبدو أن أوميكرون يسبب ضررًا أقل للرئتين ويقال إنه يؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي، قال رولاند إيلز، عالم الأحياء في معهد برلين للصحة، لصحيفة نيويورك تايمز: "من العدل أن نقول إن فكرة المرض الذي يظهر بشكل أساسي في الجهاز التنفسي العلوي آخذة في الظهور".

في البداية عندما ظهر المتغير، كان الخبراء قلقين بشأن الطفرات الثقيلة وقدرته على تفادي المناعة التي يسببها اللقاح، ومع ذلك، في حين أثبت متغير Omicron أنه شديد العدوى، لاحظ الباحثون أنه تسبب في مرض خفيف وأعراض تشبه أعراض البرد.

وفقًا لتيم سبيكتور، رئيس تطبيق دراسة أعراض ZOE في المملكة المتحدة، فإن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل التهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب والصداع وآلام الجسم والحمى الخفيفة والسعال ومشاكل الجهاز الهضمي لدى البعض.

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