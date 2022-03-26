تكفي لـ3 أفراد ولأعمال الخير.. تخفضيات على كرتونة رمضان (تصلك لباب البيت)

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري
مع اقتراب شهر رمضان، تعد المتاجر الكبيرة والمواقع الإلكترونية، شنط متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون.
يقدم موقع أمازون كرتونة رمضان، مكونة من 14 قطعة - وزنها 8 كجم.
تحتوي كرتونة رمضان من موقع أمازون على كل ما يلي:
- كيس مكرونة فرن الملكة وزن 400 جرام وكيس - مكرونة مرمرية الملكة وزن 400 جرام
- 8 مكعبات مرقة دجاج كنور وزن 72 جرام
- زجاجة زيت حلوة خليط 700 مل
- علبة سمنة روابي 700 كجم
- كيس أرز أبيض مصري ريحانة وزن 1 كيلو
- كيس عدس أصفر ريحانة وزن 500 جرام
- كيس فول تدميس بلدي ريحانة وزن 500 جرام
- كيس سكر مصري ريحانة وزن 1 كيلو
- شاي ليتبون أسود وزن 100 جرام
- 3 أكياس صلصة طماطم كنور وزن 50 جرام
عند حصولك على كرتونة رمضان من أمازون تحصل على خصم 33%.
السعر 130 جنيها بدلاً من 195جنيها.
كرتونة رمضان لأسرة صغيرة 3 أفراد ويكفيها لمدة لا تتجاوز 10 أيام، أو يمكن التبرع بها ضمن أعمال الخير في الشهر الكريم.
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