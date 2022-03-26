تكفي لـ3 أفراد ولأعمال الخير.. تخفضيات على كرتونة رمضان (تصلك لباب البيت)

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري

مع اقتراب شهر رمضان، تعد المتاجر الكبيرة والمواقع الإلكترونية، شنط متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون.

يقدم موقع أمازون كرتونة رمضان، مكونة من 14 قطعة - وزنها 8 كجم.

تحتوي كرتونة رمضان من موقع أمازون على كل ما يلي:

- كيس مكرونة فرن الملكة وزن 400 جرام وكيس - مكرونة مرمرية الملكة وزن 400 جرام

- 8 مكعبات مرقة دجاج كنور وزن 72 جرام

- زجاجة زيت حلوة خليط 700 مل

- علبة سمنة روابي 700 كجم

- كيس أرز أبيض مصري ريحانة وزن 1 كيلو

- كيس عدس أصفر ريحانة وزن 500 جرام

- كيس فول تدميس بلدي ريحانة وزن 500 جرام

- كيس سكر مصري ريحانة وزن 1 كيلو

- شاي ليتبون أسود وزن 100 جرام

- 3 أكياس صلصة طماطم كنور وزن 50 جرام

عند حصولك على كرتونة رمضان من أمازون تحصل على خصم 33%.

السعر 130 جنيها بدلاً من 195جنيها.

كرتونة رمضان لأسرة صغيرة 3 أفراد ويكفيها لمدة لا تتجاوز 10 أيام، أو يمكن التبرع بها ضمن أعمال الخير في الشهر الكريم.

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