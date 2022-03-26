انسجام بين أصالة وإليسا ورامي صبري في زفاف شام الذهبي.. «غنوا سوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، جمع بين كل من الفنانين أصالة وإليسا ورامي صبري، وهما يشاركان بعضهم الغناء في حفل زفاف شام الذهبي، ابنة الأولى، والذي أقيم ليلة أمس، في أحد الفنادق الشهيرة المطلة على الأهرامات.

غناء إليسا ورامي صبري مع أصالة

خلال الفيديو المتداول ظهر كل من رامي صبري وإليسا وهم يشاركان أصالة بعضا من أغنياتهم الشهيرة، على مسرح حفل الزفاف، إذ ارتدت إليسا فستانًا أنيقًا باللون الأسود، قصير فوق الركبة، ويعلوه سترة باللون ذاته من الفراء.

الفنانة اللبنانية إليسا حضرت إلى القاهرة يوم أمس، بشكل خاص لحضور حفل زفاف ابنة صديقتها الفنانة أصالة.

إطلالة أصالة في زفاف ابنتها

أطلت الفنانة السورية أصالة، بفستان أنيق محتشم من اللون الذهبي، ذو أكمام طويلة شفافة، مع اعتمادها على تسريحة الشعر «الكاريه».

حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة

وأقيم حفل الطبيبة شام الذهبي، ابنة أصالة، ليلة أمس، داخل أحد الفنادق الشهيرة، بحضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام، من بينهم، تامر حسني، إليسا، رامي صبري، الإعلاميات منى الشاذلي، رضوى الشربيني، البلوجر دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، ليلى وملك أحمد زاهر.

إطلالة العروس شام الذهبي

وبفستان زفاف أنيق منفوش من أسفل، أطلت شام الذهبي، إذ جاء مصممًا من الحرير، و«الجوبير» من منطقة الصدر، وذو أكمام طويلة فضفاضة من الحرير أيضًا، كما ارتدت طرحة زفاف طويلة، مع وضع لمسات ماكياج بسيطة.

وعادة ما تحرص ابنة أصالة على الظهور بإطلالات بسيطة، حيث اتسمت إطلالة عقد قرانها بالأمر ذاته أيضًا، إذ ظهرت حينها بفستان باللون الأبيض ذو تصميم بسيط من «الجوبير»، وتسريحة شعر انسيابي على ظهرها.