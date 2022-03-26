أغنية خاصة من أصالة لابنتها شام الذهبي في حفل زفافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات خاصة جمعت بين الفنانة أصالة وابنتها شام الذهبي ليلة أمس، وذلك في حفل زفاف الأخيرة، على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى الشهيرة المطلة على الأهرامات، في حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام.

أغنية خاصة من أصالة لابنتها

وخلال مشهد لمس القلوب، زفت الفنانة أصالة ابنتها «شام» بأغنية خاصة لها، حيث صعدت على المسرح وقالت للحضور، «بدي أنا وأنتم نزف بنتي شام وأحمد حبيبي كلنا رح نزفهم سوا»، ومن ثم قدمت لها أغنية خاصة لها، وجهت من خلالها كلمات خاصة لابنتها وزوجها «أحمد».

حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة

وحضر حفل الزفاف نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام، على رأسهم الفنانة اللبنانية إليسا، التي حضرت إلى القاهرة بشكل خاص لحضور الحفل، ورامي صبري، وتامر حسني، وليلى وملك أحمد زاهر، والإعلامية رضوى الشربيني.

إطلالة شام الذهبي

وأطلت الطبيبة شام الذهبي بفستان زفاف محتشم، جاء منفوشًا من الأسفل، وذو أكمام طويلة للغاية مصممة من الحرير، مع تصميم نصفه العلوي من «الجوبير» الأنيق اللامع، ووضعت لمسات رقيقة من الماكياج أظهرت ملامحها الجذابة.

معلومات عن شام الذهبي ابنة أصالة

ويستعرض «هن» خلال السطور، أبرز المعلومات عن ابنة أصالة.

- من مواليد عام 1992.

- تبلغ من العمر 30 عامًا.

- شام هي أكبر أبناء الفنانة السورية أصالة، من زوجها السوري أيمن الذهبي.

- تزوجت في المرة الأولى من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، لكنهما انفصلا سريعًا.

- وبعد فترة أعلنت عن خطوبتها من طبيبها معتز نصير، ولكنها لم تستمر طويلًا أيضًا.

- في العام الماضي أعلنت عن خطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

- تربطها علاقة صداقة قوية بين والدتها الفنانة، حيث تحرص دائمًا على توجيه الرسائل الخاصة لها.