تامر حسني يداعب رضوى الشربيني بـ«سي السيد» في زفاف ابنة أصالة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نخبة كبيرة من نجوم الفن والطرب والإعلام شاركوا في حضور حفل زفاف شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، ليلة أمس، على رأسهم الفنان تامر حسني، وإليسا، ورامي صبري، والإعلاميات رضوى الشربيني، ومنى الشاذلي.

تامر حسني يداعب رضوى الشربيني

وفي موقف طريف داعب الفنان تامر حسني، الإعلامية رضوى الشربيني، على طريقته الخاصة، إذ غنى لها أغنيته الشهيرة «سي السيد»، وذلك كأحد أنواع الدعابة معها، خاصة أنها تُعرف بمواقفها في دعم الفتيات والنساء دائمًا خلال العلاقات العاطفية مع الطرف الآخر، وتوجيه النصائح لهن دائمًا في كيفية التعامل مع الرجل.

وسرعان ما تم تداول مقطع الفيديو الذي جمع تامر حسني ورضوى الشربيني، وهي تنسجم معه على نغمات الأغنية، وتضحك على مداعبته لها بأغنية «سي السيد».

زفاف شام الذهبي ابنة أصالة

واحتفلت الطبيبة شام الذهبي ابنة أصالة بحفل زفافها ليلة أمس، على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، حيث حضر الحفل عدد كبير من المشاهير، من بينهم، تامر حسني، ليلى وملك أحمد زاهر، إليسا، رامي صبري.

إطلالة شام الذهبي ابنة أصالة

وأطلت العروس بفستان زفاف أنيق منفوش من أسفل، مصمم من الحرير، و«الجوبير» من منطقة الصدر، وذو أكمام طويلة فضفاضة من الحرير أيضًا، كما ارتدت طرحة زفاف طويلة، مع وضع لمسات ماكياج بسيطة.

عقد قران ابنة أصالة شام الذهبي

وقبل أيام تصدرت شام الذهبي تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك خلال عقد قرانها على رجل الأعمال المصري، والذي أقيم في جو أسري، واقتصر على حضور أفراد الأسرة، وعدد من الأصدقاء، حيث أطلت حينها بفستان باللون الأبيض ذو تصميم بسيط من «الجوبير»، وتسريحة شعر انسيابي على ظهرها.