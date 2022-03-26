الامارات | بعد منع محجّبة من الدخول.. مطعم شهير في البحرين: أوقفنا المدير المناوب للتحقيق !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منع محجّبة من الدخول.. مطعم شهير في البحرين: أوقفنا المدير المناوب للتحقيق ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف مطعم بحريني شهير موظفا كبيرا عن العمل بعد أن تداول نشطاء مقطع فيديو تتهم فيه إحدى الفتيات المطعم بمنع دخول صاحبتها لأنها "محجبة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع معربين عن غضبهم من هذا التصرف، حيث أوضحت الفتاة في الفيديو أنها "توجهت برفقة صديقتها إلى مطعم "لانترنس" لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلى المطعم بسبب ارتدائها الحجاب"، معتبرة أنه "من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها في بلد المسلمون فيه هم الغالبية".

ولاحقا أصدر المطعم بيانا توضيحيا على حسابه على "انستغرام" قال فيه: "لانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز".

وتابع البيان: "تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم "لانترنس" العدلية تاريخ 29 مارس، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانا".

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