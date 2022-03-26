الامارات | كولومبيا تفكر في إعدام كلب اعتدى على صاحبته بوحشية

شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تفكر في إعدام كلب اعتدى على صاحبته بوحشية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدرس السلطات الكولومبية فكرة إعدام كلب اعتدى اول من امس على صاحبته بشكل وحشي مما عرَّض الفتاة العشرينية لحالة صدمة. إضافة لجروح وكسور متعددة.

ونقلت "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل الإعلام الكولومبية أن الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا كانت تربط حذاءها الرياضي في غرفة نومها عندما هاجمها حيوان أليف خاص بها في منزلها في كولومبيا.

وتمكنت الفتاة، من الزحف من شقتها لطلب المساعدة من جيرانها. ووصلت إلى المصعد، حيث التقطت كاميرا المراقبة الخاصة به الهجوم.

وأظهر الفيديو، محاولات الشابة للإفلات من الكلب، إلا أنه استمر بهاجمتها وعضها في ذراعها اليسرى.

وقد حاولت دفعه بعيداً عبر وضع يدها الأخرى أمام وجهه، وتمكنت لثوان فقط من الضغط على زر المصعد للنزول إلى الردهة، حيث هرع الموجودون إلى مساعدتها.

وأعلنت شرطة مدينة كوكوتا أن المرأة أصيبت بكسور في أصابع يدها اليمنى وكسور متعددة في يدها اليسرى وجروح في الأطراف العلوية.

وأوضحت السلطات أنها ستجري خلال 10 أيام دراسة سلوكية على الكلب لتحديد مصيره مع إمكانية إعدامه.

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