تحذير عاجل من تناول المشروبات الساخنة بعد الغليان مباشرة.. تسبب أوراما سرطانية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة لدى جميع الناس تقريبا، ومتوفرة في أي منزل، ويتناولها الشخص في كل الأوقات وعدة مرات في اليوم، إلا أن هناك تصرف خاطئ يفعله البعض وربما يسبب أضرار كارثية على صحة الإنسان بحسب الأطباء.

حذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، من شرب الشاي الساخن جدا، لأن بخلاف أنه يسبب حروق باللسان، فأنه عندما يصل للمعدة يختلط بالعصارة المعوية ما ويحدث انخفاض في درجة حرارته، وتناول المصابون بالتهابات في المريء للمشروبات الساخنة يجعلهم يشعرون بحرارة شديدة أو التهاب بالمعدة.

«الحوفي»: تناول المشروبات الساخنة جدا يضر الجسم

وذكر أستاذ علوم الأغذية أن على المدى البعيد إذا اعتاد الشخص على تناول المشروبات الساخنة جدا، ذلك يسبب أضرار في الجسم مثل مشاكل بالمريء والمعدة وتحديدا لأصحاب التهابات وقرح المريء، وكذلك مصابي أمراض الكبد.

وتؤثر المشروبات الساخنة للغاية أيضل على أصحاب أمراض الجهاز الهضمي، يقول «الحوفي»: «بالتحديد الالتهابات زي المصابين بكرونز أي التهابات بالقناة الهضمية»، ونصح أستاذ علوم الأغذية بشكل عام أن الأطعمة يجب أن تكون أعلى من 60 درجة مئوية، لأن هذه هي الدرجة المناسبة أي الآمنة من أجل منع البكتيريا والميكروبات والجراثبم فيها، وحذر مرة أخرى من شرب المشروبات الساخنة بعد الغليان مباشرة.

استشاري التغذية: تناول مشروبات ساخنة للغاية ربما تسبب أوراما سرطانية

كما حذر الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية من شرب الشاي الساخن للغاية أي بعد الغليان على الفور كونه يؤدي إلى التقليل من الأنزيمات الهاضمة بالمعدة أي ربما يسبب احتمالية تشكل أوراما سرطانية بحسب وصفه: «عندما نتناول المشروبات الساخنة جدا مثل الشاي يسبب ذلك أنه بيقلل الإنزيمات الهاضمة اللي هي بتبقى محاوطة لبطانة المعدة»، ومن الممكن أيضا حدوث تقرحات وتهتكات بالمعدة.