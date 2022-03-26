طريقة عمل القطايف منال العالم.. «مكونات موجودة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القطايف من الحلويات الشرقية المشهورة في العالم العربي، فهي لذيذة يحبها الجميع، وتحرص ربات البيوت على اعدادها بطرق متنوعة خلال شهر رمضان الكريم، لذا يستعرض «هن» في التقرير التالي طريقة عمل القطايف منال العالم خطوة بخطوة ومكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ.

طريقة عمل القطايف منال العالم

مقادير العجينة

2 كوب دقيق

½ كوب سميد ناعم

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

½ ملعقة صغيرة ملح

ثلاث أرباع كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة ماء ورد

مقادير القشطة

كوب ونصف حليب

كوب كريمة سائلة

¼ كوب دقيق

¼ كوب نشا

3 معالق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة ماء ورد

مقادير المكسرات

½ كوب بندق مجروش

½ كوب جوز الهند

½ كوب زبيب

ملعقة صغيرة قرفة

مقادير القلي

زيت ذرة أو سمن أو خليط منهما

مقادير الشربات

كوب من سكر

½ كوب ماء

ماء ورد أو فانيليا

½ ليمونة

طريقة تحضير العجينة

تعد القطايف من الحلويات الشرقية الأساسية في جدول أكلات رمضان التي تحرص ربات البيوت على إعدادها طوال الشهر، فيما يلي طريقة عمل القطايف منال العالم.

- في الخلاط يوضع كلا من الدقيق، السميد، السكر، الماء، الخميرة، البيكنج باودر، الملح، وماء الورد، على سرعة متوسطة حتى تحصلي على عجينة قوامها سائل.

- اتركي العجينة في مكان دافئ لكي ترتاح لمدة 3 ساعات مع التقليب بين الحين والآخر لتفريغ العجينة من أي فقاعات تكونت بها أثناء التخمير.

- يسخن صاج سميك على نار متوسطة ليصبح ساخنا جدا، ثم تحضر صينية كبيرة بها فوطة قطنية نظيفة.

- تسكب عجينة القطايف على الصاج على حسب المقاس مثلما تفضلين.

- تترك القطايف على الصاج بدون تحريك أو تقليب إلى أن تتكون فقاعات على سطحها وتترك إلى أن يجف السطح تماما من أي سوائل.

- وباستخدام ملعقة معدنية عريضة تنقل القطايف على الفوطة القطنية في الصينية.

- تكمل تسوية باقي العجينة لتنتهي كمية كاملة.

- تغطي القطايف بالفوطة لوقت تحضير الحشو.

طريقة تحضير القشطة

- في إناء متوسط الحجم يوضع كلا من الحليب، الكريمة، النشا، الدقيق والسكر، ثم تقلب المكونات بمضرب السلك اليدوي ليذوب النشا والسكر تماما.

- ثم توضع الحلة على نار متوسطة حتى يغلي الخليط ويصبح سميك القوام.

- تترك القشطة لمدة دقيقة أو دقيقتين على النار إلى أن تسمك وتتجانس.

- اتركي القشطة لتبرد تماما قبل استعمالها لحشو القطايف.

طريقة تحضير المكسرات

- في إناء عميق يوضع كلا من البندق، الجوز، الزبيب والقرفة، وقلبي المواد جيدا حتى تختلط.

- أمسكي واحدة من القطايف وضعي في منتصفها مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة سواء كانت القشطة أو المكسرات، أقفلي القطايف على الحشو جيدا مع الضغط على الأطراف لتحصلي على شكل نصف دائرة.

- تكمل حشو بقية القطايف بالقشطة والمكسرات.

طريقة القلي

- في طاسة عميقة يوضع السمن والزيت أو خليط بينهما على نار متوسطة ليسخن الخليط.

- توضع مجموعة من القطايف المحشوة في الزيت الساخن وتقلى حتى تصبح باللون الذهبي.

- تخرج القطايف من الزيت وتوضع مباشرة في الشربات، ثم انتظري عدة دقائق قبل إخراجها منه وتقدم ساخنة.

طريقة تحضير الشربات

يعد الشربات سر نجاح طريقة عمل القطايف منال العالم ونقدم لك فيما يلي خطوات سهلة لتحضيره.

- يوضع السكر والماء في إناء على النار ويترك حتى يذوب السكر تماما.

- ثم يضاف عصير نصف الليمونة والفانيليا، ويترك الخليط ليأخذ غلوة مرة أخرى ويثقل قوامه، ثم تسقي به القطايف.