طريقة عمل القطايف في الخلاط.. «سهلة وسريعة مش هتاخد وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في اقل من نصف ساعة يمكن تحضير القطايف في الخلاط فهي اسهل وصفات القطايف لذلك من المهم مع التجهيز لـ ليالي رمضان التي تتميز بمختلف أنواع الحلويات الشرقية أو حتى في الأيام العادية طبق القطايف المحشو بأنواع المكسرات اللذيذة والرائعة يمكن أن يدخل البهجة على قلوب الجميع.

في السطور التالية يعرض «هن» في السطور التالية طريقة عمل القطايف في الخلاط على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات :

تعد طريقة عمل القطايف في الخلاط أكثر طرق صناعة القطايف سهولة ولا تحتاج لمكونات كثيرة فقط يمكن الاعتماد على مقادير موجوده في جميع البيوت وهي التالي: كوبين ونصف دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة لبن بودرة

رشة ملح

كوبين من الماء

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة التحضير

طريقة عمل القطايف في الخلاط من أسهل وأسرع الوصفات في عمل القطايف بشكل عام لكن يجب توازن الماء حتى تكون العجينة في الوسط ليست سائلة وليست ثقيلة واللبن البودرة يعطيها طعما مميز.

اولا نضع المكونات جميعا في الخلاط وهنا يمكن استخدام الخلاط العادي وليست الكبة ، تضرب المكونات جميعا حتى تصبح سائلة وتترك لمدة ساعة حتى تخمر وتقلب بين الحين والآخر

في طاسة أو مقلاة كبيرة نقوم بوضع القطايف حتى تأخذ اللون الاحمر من أسفل وتكون فقعات صغيرة من أعلى ثم نخرجها على قطعة قماش حتى تبرد

بعد نصف ساعة تقريبا نقوم بحشوها بالمكونات المتاحة في المنزل اي نوع مكسرات موجود ونقليها في الزيت وتسقي بالشربات

طريقة أخرى لعمل القطايف بحشوة زبدة الفول السوداني

المكونات:

نصف كوب دقيق

نصف كوب سميد

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

كوبين ماء دافئ

250 جم زبدة فول سوداني للحشو

طريقة التحضير:

بعد معرفة طريقة عمل القطايف في الخلاط يمكن أيضا عمل القطايف بزبدة الفول السوداني، في هذه الحالة إذا كنتِ ترغبين في خبز القطايف في الخلاط يجب استخدام اللبن كما في الخطوات السابقة ، أما إذا كنتِ تفضلين الطريقة العادية يمكن اتباع الخطوات التالية:

في بولة كبيرة نضع المكونات جميعاً ونخلطهم جيدا ثم باستخدام الماء الدافئ نقوم بعجن القطايف إلى أن تصبح سائلة

تترك لمدة ساعة أو ساعة ونصف وتقلب بين الحين والآخر لكي تخمر ويكون الإناء محكم الغطاء وبعدها في مقلاة ساخنة نقوم بوضع القطايف باستخدام ملعقة صغيرة أو بمقدار ربع كوب شاي في الطاسة.

بعد تسوية كل الكمية الموجودة وتركها تبرد قليلاً يأتي دور الحشو باستخدام زبدة الفول السوداني بمقدار ملعقة صغيرة من الزبدة لكل قطعة قطايف

بعد الانتهاء من كل الكمية الموجودة نقليها في الزيت الساخن حتى تأخذ اللون الذهبي ، يمكن رشها بجوز الهند المطحون أو الفسدق المطحون بعدها وتسقي بالشربات الثقيل وتقدم في طبق تقديم