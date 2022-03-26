لصحة الجسم.. تناول هذه الأطعمة في فصل الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - نصحت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، بتناول بعض الأطعمة والفواكهة في فصل الربيع من أجل دعم الجسم الذي يضعف عادة في فصل الشتاء.

وقالت إنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي في فصل الربيع على كمية كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، التي تساعد الجسم على استعادة نشاطه الطبيعي، ولهذا السبب يجب أن تحتل الفواكه والخضروات والثمار مكانة خاصة في النظام الغذائي في الربيع، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت: "تحتوي الفواكه والخضروات والثمار على الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتامين С والألياف الغذائية والبيوفلافونويد ومضادات الأكسدة. وبالطبع في الربيع لا توجد عمليًا خضروات موسمية طازجة وفواكه وثمار ، لذا يمكن استخدام المجمدة منها".

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ووفقا لها، يحتوي الملفوف المخمر على نسبة عالية من فيتامين С، حتى أعلى من الموجودة في الملفوف الطازج، متابعة "يمكن الحصول على كمية فيتامين С اللازمة من الملفوف المخمر أو من نصف الفلفل أو من الحمضيات".

وتنصح الخبيرة بتناول منتجات الدفيئة في الربيع مثل الفجل والخضروات. لأن الجسم يحتاج في الربيع إلى فيتامينات А وВ وD وE، ولتعويض نقص هذه الفيتامينات يجب تناول خبز الحبوب الكاملة والمكسرات واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها.

وتقول، "فيتامين B، هو خبز الحبوب الكاملة واللحوم والكبد. وأما فيتامين E فموجود في الزيوت النباتية والبذور والمكسرات. ويوجد فيتامين А في الزبدة ومنتجات الألبان وصفار البيض. وفيتامين D موجود في الأسماك الدهنية وكبد أسماك القد".

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