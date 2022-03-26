محمد اسماعيل - القاهرة - توقعات الأبراج وحظك اليوم 26-3: الحظ حليف هؤلاء.. ونصيحة لآخرين

نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

-برج الحمل

عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته فتبدو الأمور أكثر وضوحا أمامك.

مهنياً: ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

-برج الثور

عاطفياً: تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.

مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل القيام بأي عمل، حتى لا تتعثر

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

-برج الجوزاء

عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها.

تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لبا

-برج السرطان

عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

-برج الأسد

عاطفياً: لديك موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تحقق بعض أهدافك التي ترغب في تحقيقها اليوم.

مالياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

-برج العذراء

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، لذلك لا تكن متعدد العلاقات.

مهنياً: الحظ حليفك على الصعيد المهني، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

-برج الميزان

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج القوس

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.

مالياً: يواجهك اليوم مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

-برج الجدى

عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريكك لمنع المشاحنات بينكم.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

-برج الدلو

عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتستطيع سداد الديون المتراكمة عليك.

-برج الحوت

عاطفياً: تشعر بالراحة مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، لذا عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة إنتاجك.

مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

لمتابعة توقعات الأبراج ومعرفة حظك في جميع المجالات وصفات برجك.. اضغط هنا