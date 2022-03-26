محمد اسماعيل - القاهرة - توقعات الأبراج وحظك اليوم 26-3: الحظ حليف هؤلاء.. ونصيحة لآخرين
نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
-برج الحمل
عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته فتبدو الأمور أكثر وضوحا أمامك.
مهنياً: ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.
مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.
-برج الثور
عاطفياً: تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.
مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل القيام بأي عمل، حتى لا تتعثر
مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.
-برج الجوزاء
عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.
مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.
مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها.
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-برج السرطان
عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.
مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.
مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.
-برج الأسد
عاطفياً: لديك موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.
مهنياً: سوف تحقق بعض أهدافك التي ترغب في تحقيقها اليوم.
مالياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.
-برج العذراء
عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، لذلك لا تكن متعدد العلاقات.
مهنياً: الحظ حليفك على الصعيد المهني، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.
-برج الميزان
عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.
مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.
مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.
-برج القوس
عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.
مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.
مالياً: يواجهك اليوم مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.
-برج الجدى
عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريكك لمنع المشاحنات بينكم.
مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك.
مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.
-برج الدلو
عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.
مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.
مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتستطيع سداد الديون المتراكمة عليك.
-برج الحوت
عاطفياً: تشعر بالراحة مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، لذا عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة إنتاجك.
مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.
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