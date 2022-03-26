هكذا يتغير جسمك عندما تبدأ في تناول 3 حبات من الجوز في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

سواء كنت من محبي الفواكه الجافة أم لا، ستعرف بالتأكيد الجوز، أليس كذلك؟، فهو من المكسرات التي يتم تناولها بشكل مباشر، أو تستخدم بشكل مشهور في تحضير بعض الحلوى في شهر رمضان المبارك.

لكن، هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ في تناول 3 حبات من الجوز بعد الإفطار في رمضان، وفق لموقع "healthline" المعني بالصحة.

- مضادات الأكسدة:

الجوز هو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في محاربة الأكسدة في الجسم، بما في ذلك الضرر الناتج عن الكوليسترول الضار LDL الذي يعزز تصلب الشرايين.

- مصدر نباتي ممتاز للأوميجا 3:

يحتوي أيضا على نسبة كبيرة من دهون أوميجا 3 مقارنة بأي مكسرات أخرى، وحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو دهون أساسية يجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي.

- تقليل الالتهاب:

تساعد عديد من المركبات النباتية والعناصر الغذائية الموجودة في الجوز في تقليل الالتهاب، وهو السبب الرئيسي في العديد من الأمراض المزمنة.

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- تعزيز صحة الأمعاء:

إن تناول الجوز لا يغذيك فقط، ولكن أيضًا يعزز صحة أمعائك، ما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان:

كونه غني بمادة البوليفينول إيلاجيتانين، لذا يمكن لبعض ميكروبات الأمعاء تحويلها إلى مركبات تسمى urolithins، التي لها خصائص مضادة للالتهابات في الأمعاء، والتي تكون إحدى الطرق التي يساعد بها تناول الجوز في الحماية من سرطان القولون والمستقيم.

- إنقاص الوزن:

يساعد استهلاك الجوز في التحكم في شهيتك، ما يعزز من الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- تقليل الإصابة بمرض السكري:

يساهم استهلاكه أيضا في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ما يساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- خفض ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وأفادت بعض الدراسات إلى أن تناول الجوز يساهم في خفض ضغط الدم.

- يدعم صحة الشيخوخة:

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف والدهون والمركبات النباتية الأساسية التي تعمل على دعم الأداء البدني الجيد مع تقدمك في العمر.

- تعزيز صحة العقل:

يحتوي الجوز على العناصر الغذائية التي تساهم في حماية عقلك من الالتهابات الضارة، ودعم وظائف المخ الجيدة مع تقدمك في العمر.

- يعالج الخصوبة:

يؤدي استهلاكه بصورة منتظمة في تحسين شكل الحيوانات المنوية وحيويتها وقدرتها على الحركة، وعلاج ضعف الانتصاب وتعزيز الخصوبة، مقارنةً بالرجال الذين لا يتناولون المكسرات.

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