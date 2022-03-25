طريقة عمل الكبة السورية في البيت.. طعمها ميكس بين الكفتة والطعمية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكبة السورية، التي تعد من الأكلات الشهيرة ذائعة الصيت في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع نقل ثقافة الطعام السوري، وافتتاح العديد من مطاعم الأكلات السورية في مختلف المحافظات، فهي وجبة سريعة غنية، ذات مذاق مميز ومختلف، يجمع بين مذاق الفلافل والكفتة المصرية.

طريقة عمل الكبة السورية

يقدم «هُن» لربات المنازل، طريقة عمل الكبة السورية، بخطوات سريعة وتكاليف قليلة للغاية، وفقا للمقادير التالية:

• كيلو من البرغل الناعم.

• كيلو لحمة حمراء مفرومة بشكل ناعم.

• بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما.

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

• ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

• ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

• نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

• ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

خطوات إعدادها في 20 دقيقة

1- انقعي كمية من البرغل في الماء لمدة تتراوح بين 20 دقيقة وحتة نصف ساعة.

2- على الجانب الآخر، تبلي اللحمة بالبهارات واخلطيها جيدا.

3- ضيفي البرغل مع رشة ملح، وامزجيهم جيدًا.

4- اخلطي خليط البرغل والبهارات في الخلاط الكهربائي.

4- على الجانب الآخر، حمري البصلة على النار حتى يصبح لونها ذهبي، قبل إضافة اللحمة المفرومة المُتبلة لها.

5- استمري في التقليب، حتى تنضج اللحمة وتصبح باللون البُني.

6- ارفعي الخليط من على النار، وقسمي البرغل باليد إلى قطعٍ كروية،

7- افردي عجينة البرغل بعد تقسيمها، وضيفي لها خليط اللحم كحشو، ثم اغلقيها جيدًا.

8- حمري قطع الكبة في الزيت الغزير، حتى تمام النضج بعد أن تصبح باللون الذهبي.

طريقة سريعة لعمل الكبة السورية المقلية

إليكٍ خطوات سريعة في تحضير الكبة السورية، بدون أي مجهود وفي دقائق قليلة جدا، بالمقادير التالية:

• كيلو برغل ناعم.

• ½ كيلو لحم مفروم.

• 3 بصلات متوسطة الحجم مقطعة.

• ¾ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

• ملح.

• فلفل أسود.

• عصاج لحم مفروم.

وصفة تحضيرها مقلية

1- في البداية اغسلي البرغل جيدًا، قبل نقعه في الماء لمدة قد تصل إلى ساعة.

2- صفي البرغل جيدًا من الماء.

3- ضيفي البهارات إلى البرغل، مع باقي المكونات بدون اللحم المفروم، ثم ضيفيها في الكبة.

4- اخلطي الخليط السابق، حتى يصبح ناعمًا.

5- شكلي العجين إلى كرات متوسطة الحجم، وافرديها.

6- احفري حفرة في كل كرة، ثم ضعي حشو عصاج اللحمة، وأغلقي الكبة، وشكليها لكرات.

7- حمري الكرات في الزيت، حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي.