طريقة عمل البصارة المصرية في 7 خطوات.. وجبة كاملة بفلوس قليلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البصارة المصرية، التي تعد أشهر وأشهى الوصفات المصرية التقليدية والقديمة، تبحث عنها السيدات بكثرة، خاصة ربات المنازل، فهي وجبة متكاملة، بها العديد من العناصر الغذائية، فضلًا عن مذاقها المميز والمختلف، بالتوازي مع تكلفتها القليلة، التي لا تُقارن بمذاقها وكمياتها الوفيرة، أو فوائدها الغذائية العالية.

طريقة عمل البصارة المصرية

يرصد «هُن» لربات المنازل، طريقة عمل البصارة المصرية، لتحضيرها في مطبخك بأبسط الخطوات وأقل التكاليف المُمكنة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» عبر قناة «CBC سفرة».

المقادير:

• كوب فول مدشوش.

• بصلة مفرومة.

• ثوم مفروم.

• شبت مفروم.

• بقدونس مفروم.

• كزبرة خضراء مفرومة.

• كمون ناعم.

• نعناع جاف.

• زيت.

• ملح.

• فلفل أسود.

خطوات إعداد البصارة المصرية

1- طريقة عمل البصارة المصرية، تبدأ من تقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة، ثم شوحيه مع الثوم المفروم في الزيت على النار.

2- ضيفي الفول المدشوش بعد غسله جيدًا في الماء، والشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين للخليط السابق، ثم ضيفي النعناع والكمون والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

3- اتركي الخليط على النار حتى تمام النضج.

4- في الخطوة الرابعة، اضربي الخليط فى الخلاط الكهربي.

5- اخرجيه من الخلاط الكهربائي، وضعي الخليط على النار مرة أخرى، واتركي حتى يغلى.

6- على الجانب الآخر، حمري شرائح البصل فى الزيت وضيفي لها ملح، ثم ارفعيها من على النار.

7- صبي البصارة في أطباق التقديم، وضعي على الوجه البصل المحمر وقدميها.

البصارة بالحمص

يمكنك استخدام الحمص، مع مكونات وجبتك، وتحضير البصارة بالحمص بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي أيضًا.

المقادير:

• كوب فول مدشوش منقوع.

• كوب حمص منقوع.

• شبت.

• بقدونس.

• كزبرة مفرومة.

• بصلة.

• 5 فصوص ثوم.

• كمون ناعم.

• نعناع جاف.

• زيت.

• ملح.

• فلفل أسود.

• بصل محمر.

خطوات إعداد البصارة بالحمص

1- في البداية، اسلقي فول الصويا مع الحمص، وضيفي لهم الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل، وارفعيهم على النار.

2- انتظري الخليط حتى يتجانس ويغلي سويًا.

3- ارفعي خليط البصارة من على النار، واضربيه في الخلاط جيدًا.

4- ضيفي للخليط بالخلاط، الثوم والنعناع الجاف، ثم ارفعيه.

5- ضعي الخليط مرة أخرى على النار، حتى تمام النضج.

6- صبي الخليط في أطباق التقديم، وزينيه بالبصل المحمر على النار.