الامارات | بيع جمل بـ7 مليون ريال في مزاد علني بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع جمل بـ7 مليون ريال في مزاد علني بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو، مزاد علني لبيع جمل بـ7 مليون ريال في إحدى المناطق بالمملكة العربية السعودية حسب صحيفة المرصد.

وظهر في الفيديو، أحد الأشخاص يقف وسط عدد من المواطنين الحاضرين للمزاد الذي يباع فيه الجمل، ويردد:"7 مليون".

وبحسب الفيديو فإن المزاد انتهى ببيع الجمل بـ7 مليون ريال وسط تصفيق الحاضرين، حيث قال أحد الحضور:" الله يبارك له بيع بقيمة 7 مليون".

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