أفضل كبدة تكون من حيوان رضيع.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

الكبدة من الأطعمة اللذيدة المُفضلة لدى كثيرين والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لبناء وصحة الجسم ومنها الحديد.

وكشف الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أن أفضل كبدة تكن من حيوان ما زال رضيعا، فما أسباب ذلك؟

لأنه يكون غير معرض للملوثاث والسموم التي يحصل عليها من غذائه عن طريق الأسمدة والأعلاف، وجرعات الأدوية، وبالتالي صغر سنه يفرق كثيراً في نسب التسمم التي تعرض لها على مدار حياته.

لذلك كلما كان عمره أصغر سيكون تعرضه لمتبقيات السموم أقل، وذلك بسبب أن الكبد هو العضو المسؤول عن تخليص الجسم من السموم، ويتأثر بشكل كبير بما يأكله ويتعرض له الحيوان.

ولكن إذا كان الحيوان تم الكشف عليه من قبل الطبيب البيطري قبل الذبح، وتم التأكد من صحته وسلامته وأن خلاياه سليمة ومتجانسة بشكل صحي، فلا يوجد أي مانع من تناوله مهما كان عمره.

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وأشار "حماد" إلى أن المشتري لا يمكنه التفريق أو التمييز بين كبد الحيوان الرضيع من الكبير، وإنما الجزار الوحيد الذي يعرف ذلك لأنه المسؤول عن ذبح المواشي.

وكشف موقع" LIVESTRONG" فوائد تناول الكبدة على جسم الأنسان:

1- تساعد في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" لاحتوائها على الحديد، وفيتامين ب12.

2- تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم، وجعله أكثر مقاومة للأمراض.

3- تتميز الكبدة بقيمة غذائية عالية،‏ فهي تحتوي علي نسبة قليلة من الدهون‏ المشبعة‏،‏ بالإضافة الي احتوائها على الفيتامينات والمعادن.

4- يحتوي الكبدة على حمض البنتوثينيك الضروري للعمليات الحيوية التي تسير داخل الجسم والتي من خلالها يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى أشكال الطاقة الأخرى تساعد أيضا في تكوين عضلات الجسم.

5- مصدر طبيعي للإنزيم المساعد Q10 الذي يقوي القلب والأوعية الدموية والحماية من السرطان.

6- تعتبر كبدة الغنم من أغنى مصادر البروتينات، ولا تحتوي على نسبة عالية من الدهون بالإضافة إلى أنها لا تسبب زيادة في الوزن، وتحتوي على فيتامين "B" ونسبة عالية من الحديد، وعنصر الزنك والنحاس المفيدة لجسم الإنسان.

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