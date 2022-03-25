هذا المكون في طعامك يسبب لك التعب.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول الطعام يمنحنا الطاقة ويساعدنا للبقاء على قيد الحياة، لذا فإن ما تأكله يؤثر بشكل كبير على شعورك.

لذلك إذا كنت تشعر بالإرهاق بعد تناول الطعام، فمن المحتمل أنك تختار الأطعمة التي تحتوي على مكونات معروفة بأنها تسبب الإرهاق.

وتمنحك الأطعمة السكرية دفعة قصيرة من الطاقة يتبعها انهيار وهذا يشمل الأطعمة مثل الحلوى والمشروبات مثل الصودا والزبادي المجمد غالبًا ما يكون محملاً بالسكر ويجعلك تشعر بالتعب، وفقا لموقع "healthdigest".

وتساهم الوجبات المجمدة أيضًا في الشعور بالتعب لعدة أسباب، أولاً، غالبًا ما تحتوي على كمية صغيرة من السعرات الحرارية وهذا لن يجعلك راضيًا لفترة طويلة.

وثانيا، عادة ما تكون وجبات العشاء المجمدة غنية بالصوديوم، مما يجعل أعراض التعب أسوأ، لذا من الأفضل أن يكون نظامك الغذائي العام مليئًا بالفواكه والخضروات والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون.

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لذا إذا كنت ترغب في تجنب التعب من الوجبات الخفيفة غير الصحية، فمن الضروري الاحتفاظ بالخيارات الصحية في المنزل لتناولها.

بالإضافة إلى أن إضافة الفاصوليا والعدس والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة إلى وجبتك، يمنحك طاقة دائمة.

وقالت إميلي رايس، أخصائية التغذية المسجلة في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، يجب تناول الحبوب الكاملة أو القمح الكامل لأنها مليئة بالألياف وتساعد في خلق الشعور بالامتلاء بعد الوجبات، ويعتبر العدس والفول مصدر كبير للألياف والبروتين أيضًا، خاصة لمن يتبعون أنظمة غذائية خالية من الجلوتين.

وتوفر المكسرات طاقة طويلة الأمد لأنها مليئة بالدهون الصحية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن.

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