رئيس "سلامة الغذاء" يطالب بتقليل استخدام الكمون: يحتوي على هذا الشيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

قدّم الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، العديد من النصائح الخاصة بالعادات الغذائية، وطالب بضرورة الابتعاد عن الكمون وتقليل استخدامه لاحتوائه على المبيدات، وذلك خلال حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث.

ويوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أضرار وجود المبيدات في الطعام.

متبقيات المبيدات تعتبر مواد سامة وضارة، وتصنف على أنها من الملوثات الكيميائية للغذاء، وتؤثر هذه المبيدات على جسم الإنسان، من خلال استعمالها لفترات طويلة في الغداء، ولكن ليس لها أي أضرار وقتية، وهي كالآتي:

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- تصنف على أنها محفزة على انتشار الأورام السرطانية.

- تؤثر على الجهاز المناعي في الجسم.

- تسبب ضعف في القدرة الذهنية.

- تؤثر على كفاءة أجهزة الجسم بشكل كبير، وخاصة الجهاز الهضمي.

ويوضح "حماد" أنه يجب الرجوع إلى أساليب الزراعة القديمة، وتقنين استخدام المبيدات حسب الكميات المسموحة لكل غذاء، وذلك تجنباً لحدوث أي مشاكل في جسم الإنسان.

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