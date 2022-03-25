10 سلوكيات يجب تعليمها للأطفال لتجنب المشكلات.. ساعد وابتسم وبلاش تنمر

القاهرة - سمر حسين - ماما

توجد الكثير من القواعد الأساسية التي يجب على كل أم تعليمها لأطفالها منذ الصغر، لتجنب التعرض لأي مشكلات وحسن التعامل معها بما يضمن أسس التربية سليمة، وتقدم إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت، 10 نصائح مهمة يجب على الأمهات تعليمها لصغارها مبكرا.

10 قواعد أساسية يجب تعليمها للأطفال

- يجب على الأم تعليم الطفل عدم مقاطعة الكبار أثناء الحديث، وفي حال كان الموضوع مهما، يمكن أن يقف بجوار الشخص حتى يلاحظ.

- لا بد أن يتعلم الطفل عدم التنمر أو الانتقاد السلبي للآخرين.

- تعليم الطفل أنه عندما يطلب منه شخصا كبيرا في العمر، أي شيء، يجب العمل على فعله سريعا وبدون تكاسل، مع ابتسامة على وجهه، وألا يبدو منزعجا.

- لا بد أن يتعلم الطفل منذ صغره مساعدة الآخرين، خاصة عندما يرى مسنا، عليه أن يحاول تقديم المساعدة له، للاعتياد على التعاون.

يجب أن يتعلم الطفل الابتعاد عن الانتقاد السلبي

- يجب تعليم الطفل وضع اليد على الفم أثناء العطس أو السعال.

- لا بد تربية الطفل على عدم قول الألفاظ غير اللائقة، وكذلك عدم مناداة أصدقائه بأسماء غير مناسبة.

- يجب تعليم الطفل عدم دخول أي غرفة أو مكان بدون أذن، ولا يدخل حتى يقوم الشخص الآخر بالسماح له بذلك.

- في حال ذهاب الطفل للعب مع صديق له في منزله، فيجب تعليمه أنه بعد الانتهاء وضع الألعاب في مكانها المخصص.

- تعليم الطفل تبادل الحديث مع الآخرين من الأمور المهمة، أي في حال كان الطرف الآخر يسأله عن أحواله فمن المفترض أن يرد عليه ويبادله الأسئلة.

- يجب أن يتعلم الطفل أنه قبل طرحه سؤالا من المهم جدا الاستئذان، وكذلك بداية الكلام بكلمات تحتوي على الاحترام مثل «من فضلك».