طريقة عمل القطايف بالسميد في البيت.. وصفة سريعة «هشة وخفيفة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل القطايف بالسميد الناعم، من الوصفات اللذيذة والسهلة أيضا، لذلك تسعى ربات البيوت لمعرفة طريقة عملها مع الدقيق أو بالاستغناء عنه، نظرا لأن القطايف يكثر استهلاكها في رمضان، لأنها ذات شعبية واسعة وإقبال شديد من قبل ملايين الناس، ويحبها الكبار الصغار، ويستعرض «هن» في السطور التالية، طريقة عملها بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل القطايف بالسميد

طريقة عمل القطايف بالسميد من الوصفات السهلة، التي تعتمد على مقادير بسيطة وعملية، منها الآتي:

• كوب من الدقيق الناعم -يمكن الاستغناء عنه حسب الحاجة-.

• ربع كوب من السميد الناعم.

• نصف ملعقة صغيرة خميرة.

• نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

• رشّة ملح.

• ملعقة ونصف كبيرة سكر.

• كوبان إلا ربع ماء دافئ.

طريقة التحضير في وقت قصير

بعد معرفة المقادير الخاصة بـ طريقة عمل القطايف بالسميد، نخلط المكونات جيدا، وهي عبارة عن السميد والدقيق -حسب الرغبة- والخميرة وباقي المقادير، لتكون عجينة سائلة، وتترك مدّة ساعة، وتُحرك مرة أو مرتين خلال الساعة.

وبعدها نضع مقلاة على النار، يجب الحرص على جودتها حتى لا تلتصق العجينة بها، ثم وضع العجينة بمقدار ربع كوب من عجينة القطايف السائلة، ثم توضع في المقلاة، ونتركها إلى أن يصبح لونها أحمر من الأسفل قليلا، وللتأكد من أنها استوت يجب أن تظهر فقاعات على وجه قطعة القطايف، ثم ترفع بعدها من على النار، ونستمر هكذا إلى تنتهي كل الكمية الموجودة.

بعد الانتهاء من خبز القطايف، توضع قطع على فوطة من القماش بجانب بعضها، ولا توضع فوق بعضها، وبعدها خطوة الحشو سواء بالجبنة أو بالمُكسّرات، أو يقسم إلى قسمين، قسم يتم حشوه بالجبنة والآخر بالمكسرات -حسب الحاجة-، وبعدها تغلق جيدا.

وأخيرا بعد الانتهاء من الحشو، تقلى قطع القطايف المحشوة في مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت، حتى تتحمر قليلا وتأخذ اللون الذهبي، ثم تترك جانبا وبعدها تسقى بالسيرب أو الشربات وهي ساخنة، ويمكن الاستغناء عنهما، وتسقى بالعسل الأبيض -حسب الموجود-.

وإذا كانت القطايف المقلية غير مرغوب بها، يمكن تحميرها في الفرن من خلال وضعها في صينية مدهونة بالزيت أو السمن، مع رش السمن أو الزيت على وجه القطايف، وبعد أن تأخذ اللون الذهبي يمكن إخراجها.

حشوات مختلفة للقطايف

- جبنة بيضاء قريش، وهذه إذا كنتي ترغبين في قطايف حادقة.

- القشطة والفستق.

- القشطة مع القرفة والسكر.

- القشطة مع جوز الهند.

- جوز الهند والزبيب.

- شوكولاتة بالبندق.