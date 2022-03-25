احذر اللون الأخضر على البطاطس.. إليك ما يحدث للجسم إذا أكلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البطاطس من الأطعمة التي يحرص كثير من الأشخاص على تناولها بصفة مستمرة، وتدخل في عديد من الأطباق، وفي بعض الأحيان، عند تخزينها بطريقة خاطئة، تتحول البطاطس إلى اللون الأخضر، وتحتار كثير من ربات البيوت عند الشراء إذا كانت صالحة للاستهلاك أم لا؟

لذا نذكر لكم سبب تحول البطاطس إلى اللون الأخضر، وفي هذه الحالة تصبح آمنة للاستهلاك أم لا، وفق لما ورد في موقع "timesofindia".

- سبب تحول البطاطس إلى اللون الأخضر

عندما تتعرض البطاطس كثيرًا لأشعة الشمس المباشرة، فإنها تبدأ في التحول إلى اللون الأخضر ويأتي هذا اللون من الكلوروفيل، وهو ضروريًا لعملية التمثيل الضوئي، وهي العملية التي تستخدمها النباتات لتغذية نفسها.

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- هل هي آمنة للأكل؟

البطاطس الخضراء غير صالحة للاستهلاك البشري، لأنها تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال، فضلاً عن الإصابة بالصداع والمشاكل العصبية.

أيضًا، وفقًا للخبراء، إذا كانت البطاطس المطهية طعمها مر، فهذه علامة على أنها بطاطس خضراء وليست صالحة للاستهلاك، ويحدث ذلك، لأنها تحتوي على كميات أعلى من مركب يسمى بـ السولانين، الذي يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

- كيف نتجنب ذلك؟

أسهل طريقة هي تجنب تعريضهم لأشعة الشمس المباشرة، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، إذا تحول لون الجلد إلى اللون الأخضر فقط، فقم بتقشيرها، والبطاطس جيدة للاستهلاك، بالإضافة إلى من الضروري تخزينها في دائمًا في مكان مظلم.

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