لهذا السبب لا تشتري اللحوم المُعلقة على أبواب محلات الجزارة.. تتعرض لكل الملوثات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

عادة ما نتجه إلى محلات الجزارة لشراء اللحوم، وغالبا ما تُعرض اللحوم مُعلقة في الشوارع وأمام المحال، فهل لها أضرار على الصحة.

أوضح الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هناك أضرارا لـ اللحوم المعروضة في الشوارع، وذلك خلال حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، متابعا أن اللحوم لا بد أن تعرض في أماكن مبردة.

تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس

وكشفت الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أضرار وجود اللحوم معلقة في الشوارع، وما يمكن أن تفعله في جسم الإنسان، قائلا إن عرضها بهذه الطريقة، يجعلها عرضة لكل أنواع الملوثات البيولوجية الموجودة في الجو، مثل الحشرات الطائرة، والأتربة والغبار، ومتبقيات عوادم السيارات، وكل هذه العوامل تؤثر على صحة الإنسان بالسلب.

وللمحافظة على سلامة اللحوم وعدم تعرضها للملوثات يجب اتباع الآتي:

- من الأفضل ألا تظل في الخارج أكثر من ساعتين.

- يجب أن تًُحفظ في مبردات للحفاظ على درجة حرارتها من الميكروبات والبكتيريا، أو أن تعرض في مبردات زجاجية، ويجب أن تكون درجة حرارتها أقل من ٥ درجة مئوية، وذلك لكي توقف نشاط الميكروبات والبكتيريا.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا