مباراة مصر والسنغال.. ماذا تفعل إذا شعرت بالهبوط أثناء التشجيع في الاستاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

ينتظر جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة، مباراة منتخب مصر أمام السنغال، في الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

في التاسعة من مساء اليوم تنطلق مباراة مصر والسنغال على ملعب إستاد القاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

وإذا كنت ستشجع المنتخب من الاستاد ولكنك ممن يعانون من ضغط الدم المنخفض، يجب عليك أن تأخذ مشروبات معينة وأنت تشاهد المباراة حفاظاً على صحتك، تجنبا للهبوط، وهي كالتالي كما ذكر موقع "healtline".

- عصير أخضر صحي

إذا كنت من الذين يشعرون بالهبوط المفاجئ، فخذ هذا العصير، فالمشروبات المصنوعة من الألوان الخضراء منخفضة السكر وغنية بالألياف وتجعلك تشعر بالانتعاش، كل ما عليك فعله هو مزج نصف حبة أفوكادو، وشريحتين من الأناناس، و 10-12 ورقة سبانخ، و 1 موز، ونصف كوب ماء جوز الهند.

ويعتبر هذا العصير مليئ بالعناصر الغذائية المعززة للطاقة كما أنها غنية بالحديد، مما يساعد في محاربة التعب.

-ماء جوز الهند

محمّل بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والإلكتروليتات، كما أنه مصدر غني للبوتاسيوم الذي يساعد على توازن مستويات السوائل في الجسم وينظم عمل الجهاز العصبي، ويبقيك منتعشاً، ويمنعك من الشعور بالهبوط.

-القرفة

تناول مشروب القرفة يساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يحفز عملية تدفق الدم داخل الشرايين والأوعية الدموية، ومنعه من التجلط.

-العرقسوس

يساعد تناول شراب العرقسوس على رفع معدلات ضغط الدم بالجسم، حيث يعمل على تقليل تأثير هرمون الألدستيرون، والمسؤول عن تنظيم تأثير نسبة الملح في الجسم.

-مياه بالسكر

إذا كنت من المتعصبين كروياً، فعليك أن تأخذ مياة بالسكر معك، فهي تمنعك من الشعور بالهبوط، وتكون مصدر طاقة أفضل من المشروبات المحلاة التي يتم شراؤها من المتجر.

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