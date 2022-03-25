"جوزك هيتفرج على الماتش في البيت؟".. نصائح مهمة لتهتئة المنزل والابتعاد عن المشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

وسط ترقب ملايين المشجعين للمنتخب المصري في مباراته أمام السنغال مساء اليوم، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، فهناك حالة شديدة من التوتر والقلق.

وتقام مواجهة الذهاب بين منتخبي مصر والسنغال الجمعة على ملعب إستاد القاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

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وكثيرون يفضلون مشاهدة المبارة المباراة في الاستاد، وآخرون على المقاهي أو التجمعات، بينما يفضل البعض مشاهدته في المنزل، وهنا يجب على المرأة أن تهيئ الجو لزوجها من أجل تقليل التوتر وتهدئة الأعصاب أثناء مشاهدة المباراة، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات، كما وردت في موقع "womenhealth".

- تجهيز المنزل

حاولي أن تهيئ الأجواء بشكل مناسب ومريح، وذلك عن طريق تخفيف الأضاءة، واختيار المكان المناسب في المنزل لمشاهدة المباراة، وتحضير سفرة مليئة بالمسليات المفضلة.

- تجهيز الأكلة المفضلة

يفضل أن تجهز الزوجة الأكلة التي يفضلها زوجها اليوم، لتهيئة الجو، ولكي يشاهد الزوج الماتش بنفس راضية.

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- تناول العشاء قبل الماتش

يفضل أن تتناولوا سوياً وجبة العشاء قبل موعد المباراة، لأنه إذا كانت نتيجة المباراة سيئة، سوف يرفض تناول الطعام.

- تجنبي التريقة

لا تقومي بالتقليل من اهتمامات زوجك بالماتش حتى وأن كان متعصب، بل يجب أن تشاركيه اهتماماته، وتشاهدوا المباراة سوياً.

-ابعدي عن "الزن"

تجنبي الحديث مع زوجك في هذه اليوم عن أي مواضيع تخص حياتكم أو الماتش أو الخسارة، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة شعوره بالتوتر والقلق من نتيجة المباراة.

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