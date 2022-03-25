مباراة مصر والسنغال.. نرشح لك 4 أماكن لمشاهدة الماتش إذا لم تذهب الاستاد

محمد اسماعيل - القاهرة - التاسعة ونصف مساءً.. عشاق الكرة المصرية على موعد مع ليلة كروية ممتازة، في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحسم إحدى بطاقات التأهل عن قارة إفريقيا لمونديال 2022.

والليلة يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي على ملعب استاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

ولأن الكرة معشوقة الجماهير التي قد لا يحالفهم الحظ لحضور المباراة في الاستاد، يقدم لكم "الخليج 365" ترشيحات لأماكن بالقاهرة يمكنكم مشاهدة المبارة:

- وسط البلد

إذا كنت من عشاق منطقة وسط البلد، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على إحدى المقاهي الشعبية أو الكفيهات الراقية، والتي تنتشر بكثرة في شارع طلعت حرب والألفي، والشوارع المتفرعة بوسط البلد.

- المهندسين

أما إذا كنت قريبًا من المهندسين، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على أحد الكفيهات الراقية، مثل كافيهات شارع جامعة الدول العربية.

- مراكز الشباب

مع انطلاق البطولة بدأت وزارة الشباب والرياضة في إذاعة المباريات عبر شاشات العرض العملات بمختلف مراكز الشباب بالمحافظات، كخدمة مجانية لعشاق الكرة.

- المعادي

يتميز شارع 9 بالمعادي بانتشار الكافيهات الراقية والأجواء المميزة بالتجمعات العائلية أو للأصدقاء.. وهناك يمكنكم متابعة المباراة إن كنتم قريبون أو من سكان المعادي.

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ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة لضمان التأهل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة فيما يحتاج المنتخب الكونغولي إلى الفوز لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني، بعد خسارته في المباراة الأولى 2 – صفر.

وتمثل المباراة الاختبار الحقيقي لكل من الفريقين وقدرتهما على مواصلة مسيرتهما في البطولة التي أحرز كل منهما لقبها من قبل.

وتُذاع المباراة على قناة تايم سبورت المنطلقة حديثًا، عبر البث الأرضي وترددها الأرضيUHF 32 ، أما البث الفضائي لقناة تايم سبورت، لن ينقل سوى الأستوديو التحليلي، وترددها على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500. كما تنقل قناة بي إن سبورت ماكس 1 المشفرة المباراة عبر شاشتها فضائيًا.

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