تشاهد مباراة مصر والسنغال على القهوة؟.. اتبع هذه النصائح لحمايتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يترقب كل جماهير الكرة المصرية مباراة منتخب مصر أمام السنغال مساء اليوم الجمعة، فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، ويبدأ الكثير من الناس في تجهيز أنفسهم لمشاهدة المباراة على المقاهي.

وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا، اتبع هذه النصائح حفاظاً على صحتك، وذلك نقلاً عن ما ورد في "منظمة الصحة العالمية" و"timesofindia".

- أولا لا تتغافل الحصول على التطعيم وسارع في أسرع وقت للتلقيح لأن ذلك يعد حماية لك.

- ارتدي كمامة مجهزة بشكل مناسب عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن وعندما تكون التهوية رديئة وخاصة في الأماكن المغلقة.

-نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.

- عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف.

- حافظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الآخرين، للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عندما يسعلون أو يعطسون أو يتكلمون، ابتعد مسافة أكبر من ذلك عن الآخرين عندما تكون في أماكن مغلقة، كلما ابتعدت مسافة أكبر كان ذلك أفضل.

- غطي فمك عند السعال والعطس بمرفقك أو بمنديل عندما تسعل أو تعطس وتخلص من المنديل المستعمل فورًا.

- طهر يديك باستمرار عند ملامسة أي سطح بالكحول.

- فيروس كورونا هو مرض معدى يصيب الجهاز التنفسى وينتقل عن طريق الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به، وتعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس حيث أن كل جزء فيها يعد مصدر للعدوى، لذلك احم نفسك ومن حولك ولا تدخن الشيشة.

- احتفل في الأماكن المفتوحة أو افتح النوافذ عند الإمكان.

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